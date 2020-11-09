Незабаром після релізу фінальної версії Android 11 у мережі почали з'являтися списки пристроїв, які готуються до оновлення актуальної версії мобільної ОС. Не стала винятком і Xiaomi – інсайдери вже розмістили у відкритому доступі дорожню карту китайського виробника із зазначенням смартфонів, власники яких можуть розраховувати на програмний апгрейд.

Свіжий перелік ґаджетів бренду, які готуються до переходу на оновлену версію прошивки, був опублікований Telegram-каналом Xiaomi & MIUI News.

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Примітно, що зі списку зникла колонка "підтверджених моделей". Замість цього у зведеній таблиці вказані апарати, на яких вже тестується Android 11, а також моделі, власникам яких на апдейт розраховувати не доводиться.

Відповідно до публікації, на стадію закритої "бети" вже перейшли такі смартфони:

Xiaomi Mi10T, Mi 10T Pro, Mi 10T Lite, Mi Note 10 Lite, Mi9, Mi9 Pro 5G, Mi9 SE, CC9 / Mi9 Lite, CC9 Meitu Edition, Mi A3;

Black Shark 3, 3S, 3 Pro, 2, 2 Pro;

Redmi K30, K20 Pro / Premium / Mi 9T Pro, 10X Pro, 10X 5G, Note 9s / Note 9 Pro India, Note 9 Pro Max, Note 9 Pro Global, 9 Global / 9 Prime, 9 India, 9C, 9A;

POCO X3 NFC, M2, M2 Pro.

На етапі відкритого бета-тестування зараз перебувають:

Xiaomi Mi 10 Ultra і Mi Note 10;

Redmi K30i 5G, Redmi K30 і POCO X2.

У список моделей, які не отримають новітню ОС, увійшли:

Xiaomi Mi CC 9e;

всі модифікації Redmi Note 8;

Redmi Note 7;

Redmi 8.



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