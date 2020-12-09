Інсайдери оновили графік апдейтів смартфонів Xiaomi до Android 11
Мережеві інформатори опублікували власну версію дорожньої карти Xiaomi з випуску апдейтів прошивки для фірмових смартфонів. В оновлений список ґаджетів, що включає кілька десятків моделей, потрапили як кандидати на програмний апгрейд, так і пристрої, власникам яких на нього очікувати вже не варто.
Оновлений список смартфонів компанії, які готуються до оновлення до Android 11, був опублікований в Telegram-каналі Xiaomi & MIUI News, повідомляє 24 канал. У новому переліку з'явилися пристрої, які не отримають апдейт, а також моделі, які беруть участь в закритому бета-тестуванні.
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Оновлений список смартфонів Xiaomi які отримають Android 11
Відповідно до публікації, учасниками відкритого бета-тестування Android 11 стали або найближчим часом стануть наступні пристрої:
- Xiaomi Mi 10 Ultra,
- Mi 10 Lite Zoom,
- Mi A3,
- Mi 10T Lite,
- Mi Note 10 і Mi Note 10 Pro,
- Redmi K30,
- K30 Ultra,
- K30i 5G,
- K20,
- 10X Pro,
- 10X 5G,
- Note 9 Pro Global і Note 9 Pro Max
- POCO M2 Pro
Крім того, за даними джерела, внутрішнє тестування Android 11 вже проходять смартфони Xiaomi Mi 10T, Mi9 / Mi9 Pro 5G / SE і Mi CC9, а також Redmi K20 Pro, 10X, Note 8 / 8T / 8 Pro і вся 9-я серія. До переліку також потрапили POCO M2, M3, X3 NFC і Black Shark 3, 3S, 3 Pro, 2, 2 Pro.
Смартфони Xiaomi які отримають Android 11
Які смартфони не отримають Android 11
До переліку моделей, які не отримають новітню ОС, увійшли:
- Redmi Note 7 / 7S / 7 Pro,
- Redmi 8 / 8A / 8A Dual,
- і гаджети, які зараз працюють під управлінням MIUI 9.
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