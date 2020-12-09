Мережеві інформатори опублікували власну версію дорожньої карти Xiaomi з випуску апдейтів прошивки для фірмових смартфонів. В оновлений список ґаджетів, що включає кілька десятків моделей, потрапили як кандидати на програмний апгрейд, так і пристрої, власникам яких на нього очікувати вже не варто.

Оновлений список смартфонів компанії, які готуються до оновлення до Android 11, був опублікований в Telegram-каналі Xiaomi & MIUI News, повідомляє 24 канал. У новому переліку з'явилися пристрої, які не отримають апдейт, а також моделі, які беруть участь в закритому бета-тестуванні.

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Оновлений список смартфонів Xiaomi які отримають Android 11

Відповідно до публікації, учасниками відкритого бета-тестування Android 11 стали або найближчим часом стануть наступні пристрої:

Xiaomi Mi 10 Ultra,

Mi 10 Lite Zoom,

Mi A3,

Mi 10T Lite,

Mi Note 10 і Mi Note 10 Pro,

Redmi K30,

K30 Ultra,

K30i 5G,

K20,

10X Pro,

10X 5G,

Note 9 Pro Global і Note 9 Pro Max

POCO M2 Pro

Крім того, за даними джерела, внутрішнє тестування Android 11 вже проходять смартфони Xiaomi Mi 10T, Mi9 / Mi9 Pro 5G / SE і Mi CC9, а також Redmi K20 Pro, 10X, Note 8 / 8T / 8 Pro і вся 9-я серія. До переліку також потрапили POCO M2, M3, X3 NFC і Black Shark 3, 3S, 3 Pro, 2, 2 Pro.



Смартфони Xiaomi які отримають Android 11

Які смартфони не отримають Android 11

До переліку моделей, які не отримають новітню ОС, увійшли: