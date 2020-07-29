Слідом за новим флагманським смартфоном бренд Nubia анонсував розумний годинник в оригінальному дизайні, дисплей якого покриває зовнішню сторону ремінця. Ґаджет, який успадкував конструкцію торішньої моделі Alpha, отримав підтримку eSIM і низку інших корисних функцій.

Одразу варто звернути увагу, що попри широкий функціонал Nubia Watch коштує вдвічі дешевше ніж базова версія попередньої моделі розумного годинника. Як повідомляє 24 канал, годинник спершу продаватиметься у Китаї.

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Технічні характеристики Nubia Watch

Новинка оснащена 4,01-дюймовим гнучким OLED-дисплеєм виробництва компанії Visionox, роздільна здатність якого становить 960х192 пікселів. За продуктивність смартгодиника відповідає процесор Qualcomm Snapdragon Wear 2100 та 1 ГБ оперативної пам'яті, а для зберігання файлів передбачено 8 ГБ внутрішньої пам'яті.

Офіційний трейлер Nubia Watch

Дизайн Nubia Watch

Особливістю аксесуара став унікальний дизайн користувальницького інтерфейсу. Розробники також забезпечили ґаджет великою кількістю шпалер з динамічними візуальними ефектами.



Смартгодинник Nubia Watch

Пристрій отримав акумулятор ємністю 420 мАг, що забезпечує до 36 годин автономної роботи при активному використанні, і близько шести днів в режимі очікування, принаймні так обіцяє виробник.

Зв'язок

Розумний годинник оснащений модулями Wi-Fi, Bluetooth і GPS, 4G-модемом і чіпом eSIM для голосових викликів (при сполученні зі смартфоном). Також Nubia Watch можна використовувати в ролі фітнес-браслета – він оснащений вбудованим "медичним" модулем для моніторингу серцевого ритму в реальному часі, має трекер сну і функцію автоматичного відстеження якості тренувань.

Ціна

Nubia Watch вже доступні для попереднього замовлення в чорному, зеленому і червоному корпусах і надійдуть у продаж в Китаї з 5 серпня за ціною 257 доларів (7 111 гривень).