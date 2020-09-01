Вже цього місяця у Києві мають запустити функцію єдиного електронного квитка SmartTicket. Наразі послуга працює у тестовому режимі. Її вже випробував міністр інфраструктури України Владислав Криклій.

SmartTicket міністр тестував у поїзді Костянтинівка-Київ та метро, передає пресслужба Кабміну.

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Цей електронний квиток буде дійсний для поїздів далекого спрямування та метро у Києві.

При чому це лише перший етап. Наступний передбачатиме залучення у SmartTicket усіх видів транспорту: поїзди, автобуси, літаки та громадський транспорт. Також користувач зможе придбати єдиний квиток на кілька видів транспорту, поїзд та літак.

Крім Києва, над впровадженням SmartTicket працюють у Маріуполі, Харкові та Львові.

Де придбати

Єдиний електронний квиток можна буде придбати на транспортному порталі електронних послуг e-transport.gov.ua та на SmartTicket.gov.ua.

Наразі йдеться про внутрішній транспорт, але в майбутньому планують об'єднати і міжнародні перевезення.