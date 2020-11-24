У популярному додатку Snapchat з'явилася нова функція під назвою Spotlight, яка дозволяє переглядати короткі відео в вертикально прокручуваній стрічці, подібно до того, як це відбувається в TikTok. Нова функція покликана урізноманітнити контент користувачів платформи.

Snapchat застосує спеціальні алгоритми для підбору найбільш цікавого контенту, який буде відображатися користувачам на індивідуальній основі, пише techcrunch.

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Що відомо

Ролики з'являються в новій вертикально прокручуваній стрічці і підбираються з урахуванням різних факторів, зокрема:

скільки людей вподобали той чи інший допис,

скільки було часу витрачено на її перегляд,

скільки ділилися нею з друзями.

Будуть враховуватися і негативні фактори, наприклад, якщо користувачі швидко зупиняють перегляд ролика або перегортають його навіть не почавши відтворення. Такий підхід дозволить поступово адаптувати стрічку до кожного конкретного користувача на основі його смаків. Схожим чином в TikTok формується вкладка рекомендацій.

У Spotlight немає можливості обговорення контенту. Ймовірно, це допоможе Snapchat уникнути труднощів з модерацією коментарів. Публікувати на сервісі можна вертикальні відео тривалістю до 60 секунд, доповнюючи їх візуальними ефектами та музикою з власної бібліотеки сервісу. Опубліковані ролики будуть залишатися в стрічці до тих пір, поки їх не видалить автор.

Сервіс збирається мотивувати користувачів на створення вірусних роликів грошовими винагородами, які будуть розподілятися між авторами популярного контенту. Зараз стрічка Spotlight вже доступна в Snapchat для Android і iOS в США, Канаді, Австралії, Новій Зеландії, Великобританії, Ірландії, Норвегії, Швеції, Данії, Німеччини та Франції. В інших країнах нова функція буде запущена пізніше.