Ізраїльська армія тестує оригінальний прототип танка. Цією моделлю можна буде керувати за допомогою консолі Xbox. В армії впевнені, що молоді солдати краще впораються саме з таким методом керування.

Як передає Kotaku.com, прототип такого танку наразі перебуває на стадії випробування.

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Як кажуть в армії, така система дає змогу управляти броньованою технікою так само, як і у відеогрі. Тож до тестування долучились солдати, а також цивільні геймери.

Ця технологія також передбачає використання планшетів з великою діагоналлю, на які буде виводитися інформація про боєприпаси та стан зброї.

В чому загроза

В той же час експерти звертають увагу на моральну сторону питання. Адже такі технології будуть залучати молоде покоління до участі у збройних конфліктах, і робити з підлітків професійних вбивць.

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Небезпечним може бути і розмиття кордонів між відеогрою і реальністю. Це може перетворити армію на хобі для молодого покоління, прибравши психологічний бар'єр нашкодити живим людям.