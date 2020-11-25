Sony не належить до тих виробників, чиї смартфони лінійки Xperia часто з'являються у новинах чи займають перші сходинки у продажах. Проте компанія не припиняє розробку власних моделей. Стало відомо, що компанія візьме участь у заході Qualcomm, де, імовірно, покаже свій новий флагман.

Qualcomm проведе презентацію Snapdragon Tech Summit 2020 на початку грудня. Очікується, що покажуть новий флагманський чіпсет Snapdragon 875 і ряд інших продуктів. Як відомо, крім самої Qualcomm на саміті виступлять представники компаній, що виробляють смартфони, в тому числі Xiaomi, OnePlus і Sony, пише gizchina.

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Що відомо

Це частково підтверджує, що саме ці компанії першими представлять пристрої на базі нового чіпа. Xiaomi Mi 11, судячи з усього, стане першим сімейством смартфонів з Qualcomm Snapdragon 875. Запуск OnePlus 9 очікується тільки в березні наступного року.

Що стосується Sony, поки невідомо, коли компанія представить своє бачення флагманського смартфона. Імовірно, що пристрій продовжить фірмову традицію використання в назві римських цифр, і наступний флагман називатиметься Xperia 1 III. Крім того, за чутками, він отримає дисплей з роздільною здатністю 4К, як і його попередники. Нагадаємо, що роздільна здатність екрану Xperia 1 II становить 3840x1644 пікселі.

В актуальному флагмані Sony використовується OLED-матриця з повним охопленням колірного простору DCI-P3, прикрита захисним склом Corning Gorilla Glass 6. Телефон працює на базі чіпа Snapdragon 865 і оснащений 8 гігабайтами оперативної пам'яті.