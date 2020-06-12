Компанія Sony показала 20 ігор, які будуть доступні на новій консолі PlayStation 5. Презентація The Future of Gaming спочатку була запланована на 4 червня, пізніше її перенесли на 11 червня. Також Sony показала й саму PS5.

Презентація почалася о 23:00 за київським часом. 24 канал переглянув її та зібрав найцікавіші моменти, а PlayStation Україна повідомили нам цікаві деталі про нову консоль компанії.

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Дизайн PlayStation 5

Безумовно найголовнішим моментом заходу була презентація самої консолі PlayStation 5. Sony підготувала видовищний відеоанонс нової консолі, який показали перед завершенням онлайн-заходу.

Відео PlayStation 5 и PlayStation 5 Digital Edition

Ключовий момент! Анонсовано дві версії консолі: PlayStation 5 (з приводом) і PlayStation 5 Digital Edition (без приводу).

PlayStation 5 – версія з приводом та цифрова версія приставки без приводу

Варто зазначити, що презентована консоль PlayStation 5 виглядає зовсім не так, як показували витоки.

Аксесуари для PS5

Компанія Sony оголосила про випуск нових аксесуарів для PS5, які розширюють ігрові можливості консолі:

Бездротова гарнітура PULSE 3D з підтримкою 3D-звуку та двома мікрофонами з функцією шумопоглинання.

HD-камера з подвійним об'єктивом з роздільною здатністю 1080p для стрімів.

ПДК мультимедіа — пульт дистанційного керування з вбудованим мікрофоном для зручної навігації по фільмах і потокових сервісах.

Зарядна станція DualSense для зручної зарядки двох бездротових контролерів DualSense.

Геймпад DualSense

Геймпад було анонсовано ще у квітні. Його вирізняє просунута тактильна й динамічна віддача курків. На передній панелі кнопку Share змінила нова Create – вона відкриває доступ до нового способу створення ігрового контенту.

У ньому також є вбудовані мікрофони для голосового чату без використання гарнітури. Заряджатися геймпад буде через USB-C.

Відео геймпада DualSense

Головне з презентації

Консоль PlayStation 5 вийде у двох версіях – звичайна з дисководом і Digital – без дисковода. Показали не весь дизайн, а лише елементи. Відомо, що колір буде лише білий з синіми вставками.

– звичайна з дисководом і Digital – без дисковода. Показали не весь дизайн, а лише елементи. Відомо, що колір буде лише білий з синіми вставками. Разом з приставкою у продаж одразу надійдуть аксесуари.

Sony анонсувала низку ігор, частина з яких буде доступна на релізі консолі. В ексклюзивну лінійку ігор PS5 увійшли такі заголовки знаменитих серій як Marvel's Spider-Man: Miles Morales, Gran Turismo 7 і Horizon Forbidden West, а також абсолютно нові ігри від провідних розробників ігрової індустрії.

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Технічні характеристики PlayStation 5

Характеристики Playstation 5 були оголошені в ході презентації у березні. PS5 отримала швидкий SSD-диск з моментальною завантаженням ігр та оновлень. Всередині 8-ядерний процесор від AMD на архітектурі Zen2. Пам'яті встановили 16 ГБ стандарту GDDR6. Графіка – на базі AMD RDNA 2 з продуктивністю 10,28 терафлопс.



Технічні характеристики PS5 у порівнянні з PS4

Дата релізу й ціна

З чуток, ігри, куплені на PS4, будуть доступні і на PS5. Реліз очікується в кінці 2020 року. Вартість консолі наразі не оголошена.