Певна річ новій консолі PlayStation 5 потрібен новий цифровий магазин. Раніше Sony вже представила змінений інтерфейс системи, але поки так і не показала сам PS Store. Однак офіційної презентації сервісу чекати залишилося зовсім недовго.

Sony повідомила про дату запуску нового PS Store через розсилку користувачам PS Network, зазначає 24 канал. Раніше передбачалося, що змінений майданчик буде доступний вже 19 жовтня, однак ця інформація призначалася для партнерів компанії.

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Коли ж запрацює новий PS Store

Насправді рядові користувачі зможуть оцінити веб-версію новго магазину ігор в період з 21 по 26 жовтня, а мобільна версія буде доступна з 28 жовтня.

За попередніми даними, з відкриттям переробленого цифрового магазину власники PS3, PSP і PS Vita втратять можливість купувати контент для своїх пристроїв через загальну систему. До того ж всі геймери позбудуться списків бажаних ігор.

Повний перелік продуктів, які зникнуть з магазину Sony після запуску нового сервісу PS Store:

Ігри та доповнення PlayStation 3;

Ігри та доповнення PSP (PlayStation Portable);

Ігри та доповнення PlayStation Vita;

Програми;

Теми;

Аватари.

Я більше не зможу купити ігри для старих консолей?

Не зовсім. Вміст, перерахований вище, більше не буде доступним для придбання в магазині PlayStation з комп'ютера або мобільного пристрою. Однак ви все одно зможете придбати товари для PlayStation 3, PSP або PS Vita, перейшовши до PlayStation Store безпосередньо зі своїх приставок (у випадку з PSP існують свої обмеження). Програми, теми та аватари PlayStation 4 також можна буде завантажити через PlayStation Store на консолі PlayStation 4.

Як щодо товарів які я купив раніше, вони зникнуть?

Звісно ні. Ви як і раніше зможете отримати доступ до всього придбаного вами раніше вмісту PlayStation 3, PSP або PS Vita. Ваші наявні програми, теми та аватари PlayStation 4 залишаться на консолі.

Нарешті це сталося Sony представила користувацький інтерфейс PlayStation 5: відео

Оновлений інтерфейс користувача

До речі, Sony нарешті показала публіці, який вигляд матиме новий інтерфейс користувача на консолі наступного покоління PlayStation 5. Крім уже анонсованих моментальних перемикань між іграми, компанія продемонструвала цілу низку соціальних функцій. Однією з таких стала можливість швидко відкрити голосовий чат і почати трансляцію екрана.

Детальніше про те, що показала Sony читайте у нашому матеріалі. Там також можна переглянути відео, яке демонструє новий інтерфейс користувача консолі PlayStation 5.