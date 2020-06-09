Sony назвала нову дату презентації PlayStation 5
Компанія Sony повинна була представити свою консоль нового покоління ще 4 червня, але через протести в США презентацію перенесли. Тепер в офіційному акаунті компанії в Twitter з'явився тизер з новою датою.
Так, анонс пройде вже 11 червня в 21:00 за київським часом на офіційному сайті PlayStation.
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Очікується, що компанія нарешті розкриє дизайн консолі і розповість про ігри стартової лінійки. Раніше журнал PlayStation Magazine вже розкрив, які проекти це будуть.
До слова, компанія Sony прогнозує набагато нижчий попит на PS5 у зв'язку з тим, що приставка матиме високі технічні характеристики, а відтак високу ціну.
Ціна
Планованою ціною PS5 називають суму від 499 доларів до 549 доларів. PS4 коштувала 399 доларів. На думку аналітиків з Bloomberg Intelligence, PS5, і Xbox Series X коштуватимуть в районі 450 доларів.