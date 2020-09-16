Play Station 5 отримала офіційну ціну та старт продажів
Sony провела онлайн-презентацію на якій нарешті оголосила цифри, які геймери з усього світу чекали вже давно – ціна й дата виходу отримали офіційне підтвердження.
Отже на новій презентації Sony розповіли не лише про нові ігри для приставки, але також назвали її вартість і дату виходу. 24 канал стежив за презентацією.
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Дата виходу PlayStation 5
PS5 виходить 12 листопада у США, Японії, Мексиці, Австралії, Новій Зеландії та Південній Кореї. 19 листопада продажі консолі стартують у решті країн світу.
Ціни на PlayStation 5
Раніше Sony повідомляла, що PS5 побачить світ у двох версіях.
- версія без дисковода коштуватиме 399 доларів;
- версія з дисководом – 499 доларів.
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