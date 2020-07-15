Попри неоднозначний дизайн, PlayStation 5, схоже, дуже заінтригувала геймерів. За даними Bloomberg, компанія Sony прийняла рішення подвоїти план щодо виробництву консолей наступного покоління, щоб задовольнити шалений попит.

Спочатку журналісти з посиланнями на власні довірені джерела заявляли, що до кінця 2020 року компанія Sony виготовить 5 мільйонів консолей PlayStation 5, однак зараз за даними Bloomberg Sony збирається подвоїти цю кількість консолей на старті нового покоління.

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Чи можна вірити цим даним

По-перше інформація від Bloomberg майже сходиться з інформацією порталу Nikkei, який раніше розповів, що кількість PS5 виросте з шести до дев'яти мільйонів копій. По-друге варто нагадати, що дебютний тираж PlayStation 4 склав 7,5 мільйона екземплярів. Тому така інформація видається цілком правдивою і швидше за все Sony справді піде на такий крок.

Масове виробництво консолі PlayStation 5 було запущено у червні. Старт продажів запланований на зимові свята 2020 року. Пристрій буде поставлятися в двох варіаціях – з приводом і без нього.

Крім самої консолі компанія Sony випустить також низку аксесуарів для геймерів, які розширюють ігрові можливості консолі: