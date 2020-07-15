Вистачить всім: Sony подвоїть стартовий тираж консолей PlayStation 5
Попри неоднозначний дизайн, PlayStation 5, схоже, дуже заінтригувала геймерів. За даними Bloomberg, компанія Sony прийняла рішення подвоїти план щодо виробництву консолей наступного покоління, щоб задовольнити шалений попит.
Спочатку журналісти з посиланнями на власні довірені джерела заявляли, що до кінця 2020 року компанія Sony виготовить 5 мільйонів консолей PlayStation 5, однак зараз за даними Bloomberg Sony збирається подвоїти цю кількість консолей на старті нового покоління.
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Чи можна вірити цим даним
По-перше інформація від Bloomberg майже сходиться з інформацією порталу Nikkei, який раніше розповів, що кількість PS5 виросте з шести до дев'яти мільйонів копій. По-друге варто нагадати, що дебютний тираж PlayStation 4 склав 7,5 мільйона екземплярів. Тому така інформація видається цілком правдивою і швидше за все Sony справді піде на такий крок.
Масове виробництво консолі PlayStation 5 було запущено у червні. Старт продажів запланований на зимові свята 2020 року. Пристрій буде поставлятися в двох варіаціях – з приводом і без нього.
Крім самої консолі компанія Sony випустить також низку аксесуарів для геймерів, які розширюють ігрові можливості консолі:
- Бездротова гарнітура PULSE 3D з підтримкою 3D-звуку та двома мікрофонами з функцією шумопоглинання.
- HD-камера з подвійним об'єктивом з роздільною здатністю 1080p для стрімів.
- ПДК мультимедіа — пульт дистанційного керування з вбудованим мікрофоном для зручної навігації по фільмах і потокових сервісах.
- Зарядна станція DualSense для зручної зарядки двох бездротових контролерів DualSense.