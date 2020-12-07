Видавництво Sony Interactive Entertainment прокоментувало ситуацію навколо дивних звуків, присутніх у рімейку гри Demon's Souls від Bluepoint Games і SIE Japan Studio. Ці звуки змусили гравців будувати цілі теорії про їх походження.

За словами гравців аудіоефект має "металічний присмак" і чується у випадкові моменти проходження. В оригінальній версії гри таких звуків не було. Спочатку все списували на баги, проте жоден патч їх не виправляв, тому гравці почали шукати інше пояснення, пише портал Kotaku.

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Що відомо

Спочатку недоречні звуки хотіли пов'язати з ігровими механіками, наприклад, системою схильностей, але потім з'явилися більш сміливі теорії.

While streaming Demon's Souls remake last night, there were 2 very strange sound events that happened. Has anyone else heard these? Anyone got any idea what they might mean? pic.twitter.com/lkS41e4b75 — Lance McDonald (@manfightdragon) November 13, 2020

Так, геймери встигли приписати сторонні шуми ревінню Metal Gear з ігор серії Metal Gear Solid, і прийняти їх за звук удару молота з дебютного трейлера Elden Ring.

Звук молота з Elden Ring дійсно схожий на дивний шум з Demon's Souls: відео

Припускали також, що це може бути індикатором зміни світових тенденцій в ігрових механіках, або ж, що ефекти пов'язані з таємничими прихованими дверима, однак потім їх відкрили і теорія не підтвердилась.

Офіційне пояснення виявилося куди простішим: в Sony Interactive Entertainment назвали дивні звуки звичайним багом, який буде виправлений в майбутніх оновленнях.

Нова Demon's Souls вийшла 12 листопада на PS5. Це рольорва гра, у якій гравцеві потрібно протистояти навалі демонів. Рімейк отримав схвальні відгуки як критиків, так і гравців.