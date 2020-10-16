Раптово Sony провела демонстрацію користувацького інтерфейсу, який отримає приставка нового покоління PlayStation 5. Компанія випустила 11-хвилинний ролик, в якому пояснила, як буде працювати ця система.

Особливості оновленого інтерфейсу

Дизайн оновленого інтерфейсу зроблений з розрахунком на підтримку 4К-екранів – адже такий розмір стане головною фішкою консолей наступного покоління. Початковий екран забезпечує підтримку такого режиму і буде виглядати ефектніше саме в ньому, повідомляє 24 канал.

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Кожен тайтл отримає своєрідний "хаб", який буде враховувати різні активності користувача, новини, доповнення та іншу інформацію. Всі свої ігри можна подивитися в розділі Explore. При цьому інтерфейс буде працювати швидко і плавно, використовуючи SSD і потужний процесор консолі по максимуму. Загалом дизайн схожий на попередню версію користувацького інтерфуйсу, яка використовується у PS4.

Інше важливе оновлення пов'язано з тим, що в ході гри можна відкрити спеціальне меню з підказками, доступне для підписників PS Plus. Воно допоможе з виконанням завдань на рівні і повідомить, якщо геймер пропустив щось цікаве. Короткі ролики допоможуть з проходженням складних моментів.

Демонстрація інтерфейсу користувача PlayStation 5, відео:

Крім того, інтерфейс PlayStation 5 допоможе набагато простіше взаємодіяти з друзями: прямо посеред гри можна відкрити голосовий чат або поділитися вмістом свого екрану з другом. При необхідності зробити це можна відразу з декількома людьми. Зовнішній вигляд інтерфейсу PlayStation 5 наочно продемонстрований в ролику вище.