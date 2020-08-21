Компанія опублікувала перший глобальний рекламний ролик та ще й українською. Відео демонструє винятковий ігровий процес, який гравці зможуть випробувати на новій консолі PlayStation 5.

Sony випустила перший рекламний ролик PlayStation 5, в якому нагадала геймерам про головні фішках приставки нового покоління, повідомляє 24 канал.

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Як пояснила віце-президент маркетингового відділу SIE Мері Йі, кожна сцена показує особливості PlayStation 5. На початку героїня ролика йде босоніж по замерзлому озеру і чує як під нею тріскається лід. На середині озера вона стикається з кракеном, який нападає на дівчину, руйнуючи лід – це демонстрація тактильної віддачі контролера Dual Sense.

Вийшовши на поверхню, героїню починають відволікати різні звуки, що лунають з різних сторін. Ця сцена показує переваги Tempest 3D AudioTech. Коли ж дівчина бере лук, то відчуває натяг тятиви. Як пише Йі, адаптивні тригери DualSense зможуть передавати натяг, немов ви стріляєте зі справжнього лука.

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"Ці технології викликають у нас величезний захват, і ми з нетерпінням чекаємо того дня, коли ви зможете зануритися в нові світи на консолі PS5, озброївшись бездротовим контролером DualSense", – пише Мері Йі.

Все ж розробники знайшли й інші застосування тактильної віддачі. В Marvel's Spider-Man: Miles Morales геймпад буде вказувати звідки варто чекати небезпеки, а в Deathloop адаптивні тригери попереджають про швидкий перегрів зброї.