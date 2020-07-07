Компанія Sony офіційно представила нову серію телевізорів Sony Bravia XH90. Це світлодіодні моделі, призначені спеціально для ігрових консолей.

До лінійки увійшли 4 нові моделі, що будуть відтворювати ігри в режимі 4K з частотою 120 к/с, передає en.letsgodigital.org.

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До нової серії Sony Bravia XH90 увійшли 4 моделі телевізорів з діагоналлю 55, 65, 75 і 85 дюймів. Вони отримали підтримку технології Full Array Local Dimming & Boosting, яка динамічно регулює рівні яскравості і контрастності, залежно від активного контенту.

Усі 4 моделі працюють на базі процесора Sony X1 4K HDR. Вони оснащені динаміком X-Balanced з підтримкою Dolby Atmos.

Sony Bravia XH90 працюють під управлінням операційної системи Android TV. Пристроями можна керувати за допомогою Google Assistant. Тут також передбачено фірмову технологію Sony Acoustic Multi-Audio. Вона робить так, щоб користувачі чули звук саме з того місця на екрані, звідки він долинає в відео.

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