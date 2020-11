У вересні компанія Sony анонсувала PS Plus Collection — збірник проєктів, який доступний передплатникам PlayStation Plus на PS5. У комплект входять переважно хіти і ексклюзиви PlayStation 4, такі як God of War, Bloodborne, Days Gone та інші. Деякі власники PS5 вигадали спосіб на цьому заробити. За це їх акаунти заблокували назавжди.

Деякі користувачі продавали доступ до своїх облікових записів на PlayStation 5 гравцям з PS4. Останні за допомогою програми PS5 Remote Play пов'язували акаунти і отримували доступ до PS Plus Collection. Про це пише gamerbraves. Цікаво Догралися: літературну премію "Г'юґо" вперше отримає відеогра Що відомо Таким чином за невелику суму гравці могли випробувати двадцять проєктів. Повідомляється, один із власників PlayStation 5 зміг продати доступ до облікового запису п'ятдесяти людям. Sony звернула увагу на таку активність. Користувачам PS5, які займалися такою діяльністю, компанія назавжди заблокувала акаунти. А покупці, що володіють PS4, отримали двомісячні бани. Рішення платформи можна оскаржити в службі підтримки, але навряд чи там підуть на послаблення, оскільки продаж доступу до облікових записів на PS5 порушує умови Угоди користувача.