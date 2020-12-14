14 грудня відбудеться єдине у 2020 році повне сонячне затемнення. Найкраще це явище буде видно у південно-східній частині Тихого океану, на півдні Атлантичного океану, в Чилі, Аргентині та на південному заході Африки.

Максимальна фаза триватиме 2 хвилини 10 секунд. Загалом затемнення триватиме протягом 24 хвилин, повідомляє 24 канал.

До теми Місячний календар на грудень 2020

Щороку земляни мають змогу спостерігати до 5 сонячних затемнень. Однак повне сонячне затемнення трапляється рідне, приблизно раз на 18 місяців. Тож затемнення 14 грудня є єдиним повним затемненням у цьому році.

Наступне повне сонячне затемнення відбудеться у грудні 2021 року і буде видно. А ще одне затемнення настане у квітні 2023 року в Індонезії та Австралії.

Коли і де дивитись

Як ми вже згадували, затемнення зможуть побачити жителі Чилі, Аргентині та південного заходу Африки. Українці навіть частково це явище не буд видно.

Тож пропонуємо подивитись затемнення онлайн. Воно починається о 17:30 за київським часом. А повна фаза затемнення відбудеться приблизно о 18:13 (за Києвом).

Повне сонячне затемнення 14 грудня 2020