Сонячне затемнення 14 грудня: де і коли дивитись в Україні
14 грудня відбудеться єдине у 2020 році повне сонячне затемнення. Найкраще це явище буде видно у південно-східній частині Тихого океану, на півдні Атлантичного океану, в Чилі, Аргентині та на південному заході Африки.
Максимальна фаза триватиме 2 хвилини 10 секунд. Загалом затемнення триватиме протягом 24 хвилин, повідомляє 24 канал.
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Щороку земляни мають змогу спостерігати до 5 сонячних затемнень. Однак повне сонячне затемнення трапляється рідне, приблизно раз на 18 місяців. Тож затемнення 14 грудня є єдиним повним затемненням у цьому році.
Наступне повне сонячне затемнення відбудеться у грудні 2021 року і буде видно. А ще одне затемнення настане у квітні 2023 року в Індонезії та Австралії.
Коли і де дивитись
Як ми вже згадували, затемнення зможуть побачити жителі Чилі, Аргентині та південного заходу Африки. Українці навіть частково це явище не буд видно.
Тож пропонуємо подивитись затемнення онлайн. Воно починається о 17:30 за київським часом. А повна фаза затемнення відбудеться приблизно о 18:13 (за Києвом).
Повне сонячне затемнення 14 грудня 2020
Що таке повне сонячне затемнення?Це явище, що відбувається, коли Сонце, Земля та Місяць вирівнюються таким чином, що супутник заважає сонячному світлу досягнути нашої планети.
Коли така подія відбувається в середині дня, вона призводить до раптової темряви на кілька хвилин. також спостерігачі можуть бачити так звану сонячну корону, адже диск Місяця не на 100% покриває Сонце.
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