Співзасновник Apple Стів Возняк подав до суду на YouTube
Програміст та винахідник Стів Возняк, який разом зі Стівом Джобсом заснував у 1976 році компанію Apple, подав до суду на YouTube. Причиною стали шахрайські ролики, доступні на відеохостингу, пов'язані з роздачею біткоїнів.
У вищезазначених роликах використовуються фотографії та відео за участю Стіва Возняка, на яких він нібито безкоштовно роздає біткойни, повідомляє Bloomberg.
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Як шахраї виманюють гроші
У відео мовиться, що співзасновник Apple поверне відправлену йому у біткойнах суму в двократному розмірі. Як нескладно здогадатися, після проведення транзакції користувачі назад нічого не отримували.
Шахраї використовують для обману образи й інших відомих особистостей, включаючи Ілона Маска та Білла Гейтса. Возняк зазначив, що неодноразово звертався в YouTube з вимогою видалити ці відео, але компанія просто ігнорує його запити. Тому Возняк вважає, що сервіс не тільки надає ресурси для розміщення цих роликів, але також просуває їх і отримує з цього вигоду.
Груповий позов
Стів Возняк став одним з 17 позивачів, які звернулися до суду з вимогою зобов'язати YouTube та корпорацію Alphabet видалити відео і попередити користувачів про обман. Додатково вони мають намір отримати компенсацію і домогтися штрафів для компанії.
Варто зазначити, що сам Возняк позбувся біткоїнів, що належали йому ще у 2018 році, позаяк втомився постійно стежити за "плаваючим" курсом криптовалюти. Пізніше він розповів, що під час продажу цифрових токенів його просто обікрали, використавши вкрадену кредитку.