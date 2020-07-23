Програміст та винахідник Стів Возняк, який разом зі Стівом Джобсом заснував у 1976 році компанію Apple, подав до суду на YouTube. Причиною стали шахрайські ролики, доступні на відеохостингу, пов'язані з роздачею біткоїнів.

У вищезазначених роликах використовуються фотографії та відео за участю Стіва Возняка, на яких він нібито безкоштовно роздає біткойни, повідомляє Bloomberg.

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Як шахраї виманюють гроші

У відео мовиться, що співзасновник Apple поверне відправлену йому у біткойнах суму в двократному розмірі. Як нескладно здогадатися, після проведення транзакції користувачі назад нічого не отримували.

Шахраї використовують для обману образи й інших відомих особистостей, включаючи Ілона Маска та Білла Гейтса. Возняк зазначив, що неодноразово звертався в YouTube з вимогою видалити ці відео, але компанія просто ігнорує його запити. Тому Возняк вважає, що сервіс не тільки надає ресурси для розміщення цих роликів, але також просуває їх і отримує з цього вигоду.

Груповий позов

Стів Возняк став одним з 17 позивачів, які звернулися до суду з вимогою зобов'язати YouTube та корпорацію Alphabet видалити відео і попередити користувачів про обман. Додатково вони мають намір отримати компенсацію і домогтися штрафів для компанії.

Варто зазначити, що сам Возняк позбувся біткоїнів, що належали йому ще у 2018 році, позаяк втомився постійно стежити за "плаваючим" курсом криптовалюти. Пізніше він розповів, що під час продажу цифрових токенів його просто обікрали, використавши вкрадену кредитку.

До речі, схожу схему нещодавно використали в історії з масовим зламом акаунтів знаменитостей та політиків у Twitter. Там шахраї також обіцяли повернути подвійну суму відправлених на їхній рахунок біткоїнів.