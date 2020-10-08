Після відправки на орбіту чергової партії з 60 супутників-ретрансляторів, необхідних для роботи космічного інтернету, Ілон Маск заявив про початок нової стадії проєкту. Найближчим часом почнеться відкрите публічне тестування Starlink в Канаді і США, а пізніше – і в інших країнах.

Про запуск тестування бізнесмен заявив у своєму твіттері, зазначивши, що крім США і Канади Starlink може бути протестований і в інших країнах. Єдина "перешкода" для такого тесту – необхідність дозволу з боку урядів.

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Саме питанням вирішення усіх необхідних дозволів наразі й займається керівництво компанії.

Once these satellites reach their target position, we will be able to roll out a fairly wide public beta in northern US & hopefully southern Canada. Other countries to follow as soon as we receive regulatory approval. — Elon Musk (@elonmusk) October 6, 2020

Ще на ранній стадії розвитку проекту Ілон Маск зазначив, що для прийнятного покриття мережею Землі досить 720 супутників. Зараз їх кількість перевищує 700, і ще 60 незабаром будуть доставлені на орбіту. Всього ж SpaceX планує розгорнути в рамках проєкту мережа з декількох тисяч ретрансляторів для досягнення швидкості з'єднання на рівні традиційних наземних рішень.

За результатами попереднього закритого бета-тестування, термінали мережі продемонстрували швидкість підключення на рівні 60 Мбіт/с. При цьому рівень затримки не перевищував 100 мілісекунд.

Щодо ціни, то з чуток, роздрібна ціна терміналу для підключення до американського провайдера складе близько 1000 доларів, а тарифні плани стартують з позначки 100 доларів у місяць. Точна дата відкритого запуску Starlink в різних регіонах поки невідома.