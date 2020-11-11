SpaceX готується запустити Crew Dragon: екіпаж прибув на космодром, корабель на стартовому столі
Космічне агентство SpaceX продовжує підготовку до запуску оновленої космічної місії Crew Dragon Resilience. Компанія Ілона Маска от-от здійснить перший у своїй історії, а також в історії космічних технологій, політ чотирьох астронавтів на борту корабля Crew Dragon в рамках місії Crew-1.
Варто зазначити, що підготовка до польоту йде особливо активно, оскільки команді інженерів і технічних фахівців необхідно переконатися в тому, що всі основні й допоміжні системи працюють справно, повідомляє 24 канал.
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Crew Dragon
Команда інженерів SpaceX прагне переконатися у тому, що всі моменти щодо безпеки капсули Crew Dragon Resilience дотримані. Сама транспортувальна місія Crew-1 за планом стартує 14 листопада 2020 року о 7:49 ранку за місцевим часом (за київським часом старт відбудеться 15 листопада о 02:49). Запуск відбуватиметься з території Космічного Центру Кеннеді.
Ракета Falcon 9 з кораблем Crew Dragon Resilience вже чекає на стартовому столі.
Екіпаж Crew-1
Четверо астронавтів, що полетять на МКС, вже прибули на космодром на американському мисі Канаверал.
У складі екіпажу:
- астронавти NASA Майк Хопкінс,
- Віктор Гловер,
- Шеннон Уокер;
- японець Соїча Ногучі.
Вони пробудуть на орбіті шість місяців.
Екіпаж Crew Dragon
SpaceX як космічне агентство, бере на себе всю відповідальність за проведення місії і вже зараз займається підготовкою ракети до польоту.
Варто відзначити, що космічний корабель SpaceX Crew Dragon є найбільш сучасним та технологічним транспортним засобом, для доставки людей на Міжнародну космічну станції. Компанія SpaceX та NASA покладають на Crew Dragon великі надії, адже він вперше з 2011 року дав змогу США відновити автономію у космосі.
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