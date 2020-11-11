Космічне агентство SpaceX продовжує підготовку до запуску оновленої космічної місії Crew Dragon Resilience. Компанія Ілона Маска от-от здійснить перший у своїй історії, а також в історії космічних технологій, політ чотирьох астронавтів на борту корабля Crew Dragon в рамках місії Crew-1.

Варто зазначити, що підготовка до польоту йде особливо активно, оскільки команді інженерів і технічних фахівців необхідно переконатися в тому, що всі основні й допоміжні системи працюють справно, повідомляє 24 канал.

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Crew Dragon

Команда інженерів SpaceX прагне переконатися у тому, що всі моменти щодо безпеки капсули Crew Dragon Resilience дотримані. Сама транспортувальна місія Crew-1 за планом стартує 14 листопада 2020 року о 7:49 ранку за місцевим часом (за київським часом старт відбудеться 15 листопада о 02:49). Запуск відбуватиметься з території Космічного Центру Кеннеді.

Ракета Falcon 9 з кораблем Crew Dragon Resilience вже чекає на стартовому столі.

Falcon 9 and Crew Dragon vertical on Launch Complex 39A pic.twitter.com/hBVUHWv3Ab — SpaceX (@SpaceX) November 10, 2020

Екіпаж Crew-1

Четверо астронавтів, що полетять на МКС, вже прибули на космодром на американському мисі Канаверал.

У складі екіпажу:

астронавти NASA Майк Хопкінс,

Віктор Гловер,

Шеннон Уокер;

японець Соїча Ногучі.

Вони пробудуть на орбіті шість місяців.



Екіпаж Crew Dragon

SpaceX як космічне агентство, бере на себе всю відповідальність за проведення місії і вже зараз займається підготовкою ракети до польоту.

Варто відзначити, що космічний корабель SpaceX Crew Dragon є найбільш сучасним та технологічним транспортним засобом, для доставки людей на Міжнародну космічну станції. Компанія SpaceX та NASA покладають на Crew Dragon великі надії, адже він вперше з 2011 року дав змогу США відновити автономію у космосі.