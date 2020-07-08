Компанія SpaceX продовжує поповняти сузір'я супутників Starlink які повинні забезпечити супутниковим інтернетом всю планету. Цього разу компанія запустила виведе на орбіту ще 58 супутників.

24 канал раніше розповідав про Starlink, позаяк саме в рамках цієї місії SpaceX запускає найбільше ракет – запуски проводяться кілька разів на місяць.

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Деталі запуску

Ракету Falcon 9 запустть з космодрому на мисі Канаверал у штаті Флорида. Він буде дев'ятим серед інших запусків Starlink. Незабаром після старту SpaceX виведе супутники на орбіту.

Трансляція запуску Falcon 9 місія Starlink