SpaceX Маска виводить на орбіту 58 супутників Starlink: трансляція запуску
Компанія SpaceX продовжує поповняти сузір'я супутників Starlink які повинні забезпечити супутниковим інтернетом всю планету. Цього разу компанія запустила виведе на орбіту ще 58 супутників.
24 канал раніше розповідав про Starlink, позаяк саме в рамках цієї місії SpaceX запускає найбільше ракет – запуски проводяться кілька разів на місяць.
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Деталі запуску
Ракету Falcon 9 запустть з космодрому на мисі Канаверал у штаті Флорида. Він буде дев'ятим серед інших запусків Starlink. Незабаром після старту SpaceX виведе супутники на орбіту.
Трансляція запуску Falcon 9 місія Starlink
Що таке Starlink? Це проєкт сузір'я супутників компанії SpaceX, які покликані забезпечити Землю не дорогим та швидким інтернетом. Наразі компанія розпочала продавати послуги в деяких частинах США та Канади, після 24-х запусків такі послуги стануть доступні по всьому світу.
Маск має намір заробляти гроші для розвитку та роботи SpaceX. Компанія Маска не єдина, хто хоче створити інтернет-мережі на орбіті: цим займаються ще кілька приватних компаній.
Маск має намір заробляти гроші для розвитку та роботи SpaceX. Компанія Маска не єдина, хто хоче створити інтернет-мережі на орбіті: цим займаються ще кілька приватних компаній.