Компанія SpaceX Ілона Маска отримала контракт на загальну суму в 316 мільйонів доларів від Пентагону. В рамках контракту SpaceX проведе низку запусків космічних апаратів для американських військових в період з 2022 по 2027 роки.

Згідно з опублікованим документом пуски будуть здійснюватися з космодромів на мисі Канаверал (штат Флорида) і Ванденберг (штат Каліфорнія).

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Крім SpaceX, контракт на суму 337 ​​мільйонів ​​доларів отримав консорціум United Launch Alliance (ULA). Їх запуски також заплановані з 2022 по 2027 роки.

Що запускатимуть космічні компанії

Всього SpaceX і ULA виконають близько 34 місій для Міністерства оборони і Національного розвідувального управління США. На частку SpaceX припадає 40% запусків, у ULA буде 60%.

United Launch Alliance планує виконувати запуски на двоступеневій ракеті-носії Vulcan Centaur. SpaceX для запуску військових супутників буде використовувати Falcon 9 і Falcon Heavy. Також в конкурсі брали участь компанії Blue Origin і Northrop Grumman, але вони отримали відмову і висловили своє розчарування з цього приводу.

Інші контракти SpaceX

Варто згадати, що компанія Ілона Маска також здійснюватиме доставку астронавтів та вантажів на Міжнародну Космічну Станцію – раніше американські астронавти користувалися для цього послугами Роскосмосу та їхніх кораблів "Союз".

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Напередодні SpaceX успішно повернула з космосу астронавтів Роберта Бенкена та Дагласа Герлі, які відправилися на МКС 30 травня цього року. Повернення астронавтів стало завершальним етапом демонстраційної місії Crew Dragon Demo-2, яка довела спроможність приватної компанії SpaceX доправляти людей на МКС.

Відтепер NASA користуватиметься послугами компанії SpaceX. Варто зазначити, що раніше NASA погодилося на використання Crew Dragon за умови експлуатації нових кораблів і ракет Falcon 9 в кожній з місій, але згодом агентство все ж погодилося використовувати кораблі й ракети повторно.