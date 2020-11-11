Після завершення всіх перевірок NASA видало компанії SpaceX офіційний дозвіл на польоти на МКС з людьми на борту. Це перша подібна атестація, видана американським космічним агентством за останні 40 років, з моменту запуску програми "Спейс шаттл" у 1981 році. Перший політ сертифікованого корабля Crew Dragon до МКС відбудеться вже цієї неділі – ракета з кораблем вже встановлені на стартовий стіл.

Агентство NASA оголосило про офіційну готовності капсули Crew Dragon і ракети Falcon 9 до польотів з астронавтами на борту на орбіту й назад. Ця подія історичного значення і для агентства, і для приватної космічної компанії SpaceX – за минулі шість років NASA надала більшу частину грошей на розробку корабля Crew Dragon і провела сотні тестів.

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"Спасибі NASA за безперервну підтримку SpaceX і партнерство в досягненні цієї мети. Я пишаюся кожним співробітником SpaceX і всіма нашими постачальниками, які працювали не покладаючи рук над розробкою, тестуванням і запуском першого комерційного пілотованого космічного корабля в історії, сертифікованого NASA. Це величезна честь, яка дає впевненість у наших планах з повернення на Місяць, польоту на Марс і, у кінцевому підсумку, перетворення людини у міжпланетний вид", – заявив Ілон Маск.

Сертифікація відбулася після того, як агентство і SpaceX завершили аналіз пробної місії Demo-2, що відбулася влітку, і уточнили всі нюанси майбутньої Crew-1, запланованої на 15 листопада. Цього разу з космодрому у Флориді злетять три американці – Майк Хопкінс, Віктор Гловер і Шеннон Уолкер – і один японський астронавт Соїті Ногуті. Вони проведуть на МКС шість місяців. Ракета і корабель для місії напередодні вже були встановлені ​​на стартовий стіл.



Екіпаж корабля Crew Dragon в рамках місії Crew-1, що стартує 15 листопада / Фото NASA

Тепер NASA зможе збільшити контингент своїх астронавтів на МКС з шести до семи. Це означає більше досліджень і експериментів для науки США.



Ракета Falcon 9 з кораблем Crew Dragon на стартовому столі / Фото SpaceX

Коли відбудеться старт Crew-1

Запуск запланований на 14 листопада 2020 року о 7:49 ранку за місцевим часом (за київським часом старт відбудеться 15 листопада о 02:49).

Назва корабля

Астронавти вже встигли придумати назву кораблю – Crew Dragon Resilience, що означає "стійкість". Під час місії Demo-2, астронавти дорогою до МКС назвали і свій корабель – Crew Dragon Endeavour на честь останнього космічного шаттла.

Чому перенесли політ Crew Dragon

Спочатку місія Crew-1 повинна була стартувати 31 жовтня, але була перенесена на листопад на вимогу NASA, щоб завершити тестування апаратного забезпечення та аналіз даних, необхідні для оцінки нерозрахованих режиму роботи першого ступеня газогенераторів двигуна першого ступеня ракети Falcon 9, зафіксованого під час недавнього запуску ракети.

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Плани NASA з доставки астронавтів на МКС

З моменту припинення програми "Спейс шаттл" у 2011 році США платили Росії від 55 мільйонів до 80 мільйонів доларів за місце на кораблі "Союз", який вирушає на МКС. Сертифікат, отриманий SpaceX, дає можливість США відмовитися від послуг Роскосмосу й заощадити 25 мільйонів доларів на кожному астронавті, доставленому на МКС. Крім того, свою космічну капсулу розробляє й Boeing, так що NASA планує користуватися послугами двох приватних компаній, які будуть конкурувати між собою.

Спочатку місія Crew-1 повинна була стартувати 31 жовтня, але була перенесена на листопад на вимогу NASA, щоб завершити тестування апаратного забезпечення та аналіз даних, необхідні для оцінки нерозрахованих режиму роботи першого ступеня газогенераторів двигуна першого ступеня ракети Falcon 9, зафіксованого під час недавнього запуску ракети.