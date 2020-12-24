Цього року SpaceX домоглася помітного прогресу у створенні перспективної надважкої ракети Starship завдяки успішному випробувального польоту. Прототип SN8 був запущений на висоту 12 км. На жаль, закінчилося все зіткненням із землею на великій швидкості і вибухом, але глава компанії Ілон Маск (Elon Musk) вважає випробування успішними і вельми задоволений отриманими даними.

SpaceX випустила додатковий ролик про випробувальний політ де зосередилася на головних етапах польоту, повідомляє 24 канал.

Якщо пропустили Прототип корабля SpaceX Starship вибухнув під час тестового польоту: вражаюче відео

Що показали у відео

За 2 хвилини SpaceX показала і процес зльоту з різних перспектив (включаючи саму ракету-носій з її двигунами), і поступове виключення першого та другого двигунів, і випуск рідкого кисню з відключенням третього двигуна. У відео також можна побачити горизонтальну переорієнтацію величезного корабля за допомогою роботи закрилків з подальшим вільним падінням, і, нарешті, маневр з розворотом і спробою за допомогою двох двигунів посадити ракету вертикально.

Перед самим зіткненням із землею видно, як посилюється полум'я, а потім відбувається вибух – очевидно, автоматика не змогла за допомогою реактивної тяги компенсувати набрану швидкість. Раніше в своєму твіттері Маск пояснював, що ракету не вдалося посадити через недостатній тиск у баку, який розташований в носовій частині корабля.

У кінці ролика SpaceX не без гордості повідомила, що прототип SN8 продемонстрував перший у своєму роді контрольований аеродинамічний спуск і маневр з розворотом перед посадкою.

Важливі моменти випробувального польоту ракети SN8: відео

З огляду на розміри Starship (50 метрів у висоту при 9 метрах у діаметрі), видовище польоту і подібних маневрів такої машини дійсно вражає. SpaceX вже підготувала свій наступний прототип і навіть вивела його з ангару, тому нам, можливо, не доведеться надто довго чекати продовження, але це вже буде у наступному році.