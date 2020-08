SpaceX успішно запустила одинадцяту партію супутників Starlink для своєї зростаючої мережі широкосмугового інтернету, відзначившись при цьому відразу двома досягненнями. Доставляючи корисний вантаж на орбіту, багаторазовий перший ступінь ракети Falcon 9 злетів вшосте поспіль, а сам запуск став ювілейним – компанія відзначила свою соту за рахунком космічну місію.

На низьку навколоземну орбіту було відправлено 58 супутників Starlink, в результаті чого чисельність їх угруповання перевищила 600 штук, повідомляє TechCrunch. Виконавши свій рекордний, шостий пуск, Falcon 9 також запустила три супутники SkySat компанії Planet для спостереження за поверхнею Землі з субметровою роздільною здатністю в оптичному діапазоні.

Деталі ювілейного запуску SpaceX

Менш ніж через дев'ять хвилин після запуску перший ступінь Falcon 9 успішно повернувся на Землю, зробивши посадку на поверхню плаваючої платформи Of Course I Still Love You. Крім того, компанії вдалося зловити одну частину головного обтічника ракети за допомогою сітчастого "гамака", розтягнутого на кораблі.

Ms Tree catches fairing in her net pic.twitter.com/sqlJ63NetB — Elon Musk (@elonmusk) August 18, 2020

Повторне використання компонентів носія дозволяє компанії значно знизити вартість наступних пусків.

Запис прямої трансляції старту ракети Falcon 9

Крім того, SpaceX залучила 1,9 мільярда доларів у вигляді інвестицій. Це найбільший на сьогодні раунд збору грошей для SpaceX. Після операції, за заявою фахівців, вартість акціонерного капіталу компанії складе 46 мільярдів доларів.

Фінансування надходить в міру розгортання SpaceX супутникового угруповання Starlink для надання широкосмугового доступу в Інтернет на комерційних засадах. Компанія 18 серпня запустила вже одинадцяту за рахунком партію з 58 супутників і тепер має 653 супутників на низькій навколоземній орбіті.

Проєкт Starlink

Раніше SpaceX оголосила про початок бета-тестування "космічного інтернету" в деяких областях США й Канади. На сьогодні швидкість з'єднання у мережі Starlink становить близько 40 Мбіт/с із середнім значенням затримки в районі 30-40 мс. У перспективі компанія розраховує досягти швидкості з'єднання до 1 Гбіт/с.

З чуток, роздрібна ціна терміналу для підключення до американського провайдера складе близько 1000 доларів, а тарифні плани стартують з позначки 100 доларів у місяць. Точна дата відкритого запуску Starlink в різних регіонах поки невідома.