SpaceX побила рекорд повторного використання ракети Falcon 9
SpaceX успішно запустила одинадцяту партію супутників Starlink для своєї зростаючої мережі широкосмугового інтернету, відзначившись при цьому відразу двома досягненнями. Доставляючи корисний вантаж на орбіту, багаторазовий перший ступінь ракети Falcon 9 злетів вшосте поспіль, а сам запуск став ювілейним – компанія відзначила свою соту за рахунком космічну місію.
На низьку навколоземну орбіту було відправлено 58 супутників Starlink, в результаті чого чисельність їх угруповання перевищила 600 штук, повідомляє TechCrunch. Виконавши свій рекордний, шостий пуск, Falcon 9 також запустила три супутники SkySat компанії Planet для спостереження за поверхнею Землі з субметровою роздільною здатністю в оптичному діапазоні.
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Деталі ювілейного запуску SpaceX
Менш ніж через дев'ять хвилин після запуску перший ступінь Falcon 9 успішно повернувся на Землю, зробивши посадку на поверхню плаваючої платформи Of Course I Still Love You. Крім того, компанії вдалося зловити одну частину головного обтічника ракети за допомогою сітчастого "гамака", розтягнутого на кораблі.
Повторне використання компонентів носія дозволяє компанії значно знизити вартість наступних пусків.
Запис прямої трансляції старту ракети Falcon 9
Крім того, SpaceX залучила 1,9 мільярда доларів у вигляді інвестицій. Це найбільший на сьогодні раунд збору грошей для SpaceX. Після операції, за заявою фахівців, вартість акціонерного капіталу компанії складе 46 мільярдів доларів.
Фінансування надходить в міру розгортання SpaceX супутникового угруповання Starlink для надання широкосмугового доступу в Інтернет на комерційних засадах. Компанія 18 серпня запустила вже одинадцяту за рахунком партію з 58 супутників і тепер має 653 супутників на низькій навколоземній орбіті.
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Проєкт Starlink
Раніше SpaceX оголосила про початок бета-тестування "космічного інтернету" в деяких областях США й Канади. На сьогодні швидкість з'єднання у мережі Starlink становить близько 40 Мбіт/с із середнім значенням затримки в районі 30-40 мс. У перспективі компанія розраховує досягти швидкості з'єднання до 1 Гбіт/с.
З чуток, роздрібна ціна терміналу для підключення до американського провайдера складе близько 1000 доларів, а тарифні плани стартують з позначки 100 доларів у місяць. Точна дата відкритого запуску Starlink в різних регіонах поки невідома.