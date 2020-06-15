Після успішного запуску чергової партії ретрансляторів Starlink компанія SpaceX оголосила про старт прийому заявок на підключення до фірмового супутникового інтернету. У переспективі проєкт Ілона Маска повинен забезпечити доступний інтернет в будь-якій точці земної кулі. Бета-тестування стартує вже цього літа.

На сайті проєкту з'явилася форма запису на участь у тестуванні супутникового інтернету Starlink. Для цього необхідно вказати адресу e-mail, поштовий індекс та країну проживання – у міру подальшого розгортання угруповання супутників SpaceX обіцяє повідомляти користувачів різних регіонів про технічну можливість підключення.

Не пропустіть Маск пояснив, як модифікують Starship для висадки корабля на Місяць

З продуктивністю, яка набагато перевершує продуктивність традиційного супутникового інтернету, і глобальної мережі, не обмеженої лімітами наземної інфраструктури, Starlink забезпечить високошвидкісний широкосмуговий інтернет в місцях, де доступ був ненадійним, дорогим або його не було взагалі,

– повідомляється на сайті.

Зараз на орбіті перебуває вже 540 сателітів, а тестова експлуатація почнеться, коли їх кількість зросте до 780 одиниць. Очікується, що першими регіонами присутності мережі стануть США й Канада, а пізніше почнеться її глобальне розгортання по всьому світу.

За даними мережевих інформаторів, вартість обладнання, що забезпечує доступ до супутникового інтернету Starlink, може виявитися набагато вищою за ту, про яку раніше повідомляв глава компанії Ілон Маск.

Цікаво Місія Crew Dragon: відомо коли корабель з астронавтами повернеться на Землю