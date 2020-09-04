SpaceX заявила, що під час тестування системи супутникового інтернету Starlink інженерами була зафіксована швидкість з'єднання в 100 Мбіт/с і вище. Компанія додала, що передача даних відбувається з наднизькою затримкою, щоправда не пояснила конкретно що це означає.

Під час закритого бета-тестування інженери SpaceX виявили, що навіть при використанні поточного стану Starlink можна без лагів грати в деталізовані розраховані на багато користувачів онлайн-ігри і переглядати кілька каналів з HD-відео одночасно.

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Як це працює

Представник SpaceX пояснила, що під час тестування інженери змогли успішно підняти міжспутнікових канали зв'язку за допомогою оптичних лазерів. Вони дозволяють передавати сотні гігабайт даних між апаратами Starlink. Всі нові версії супутників Starlink мають можливість створювати такі міжспутнікових канали. У компанії планують, що після їх повноцінного розгортання Starlink стане одним з найшвидших варіантів передачі даних по всьому світу.

Як прозодить тестування

Зараз компанія закінчує етап закритого бета-тестування. У ньому беруть участь лише співробітники SpaceX. Вони також займаються тонким налаштуванням мережі Starlink і перевіряють роботу її елементів. Публічне бета-тестування системи почнеться в кінці 2020 року, заявки на участь в цьому процесі вже приймаються.

Коротко про Starlink

SpaceX з травня 2019 року виводить на орбіту групи міні-супутників в рамках проєкту Starlink для створення повномасштабної мережі, яка дозволить забезпечити користувачів широкосмуговим доступом в інтернет в будь-якій частині планети. Зараз у складі цієї системи зв'язку в навколоземному просторі знаходяться більше 700 космічних апаратів.

SpaceX збирається в 2020 році забезпечити за допомогою поточного супутникового угруповання, яка буде ще поповнюватися, інтернет-покриттям всю площу Північної Америки. У планах компанії до кінця 2021 року охопити покриттям системи Starlink майже всю планету. Загальна сума інвестицій для реалізації проєкту оцінюється в 10 мільярдів долапів.