Космічне агентство Аргентини реалізувало другий етап місії SAOCOM, що забезпечує можливість ефективного спостереження за нашою планетою і моніторингу стихійних лих. Виведення нового супутника було здійснене за допомогою ракети Falcon 9. Опубліковане на YouTube-каналі SpaceX відео продемонструвало зліт і посадку багаторазового ступеня, оснащеного бортовий камерою.

Весь процес запуску і відділення першого ступеня з подальшою її посадкою на космодром продемонстрований на прискореному відеозаписі, повідомляє 24 канал.

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Як проходила посадка ступеня

Для успішного повернення на стартовий майданчик модуль ракети використовував маневрові двигуни та невеликі "крила", що дозволяють коригувати напрямок падіння. В останні моменти перед посадкою включився основний двигун, що забезпечив плавне приземлення.

Відео польоту першого ступеня ракети Falcon 9

Що выдомо про супутники SAOCOM

Супутникова серія SAOCOM з двох космічних апаратів представляє собою програму, розроблену, керовану і використовувану Космічним агентством Аргентини (Comisión Nacional de Actividades Espaciales, або CONAE). Місія передбачає надання своєчасної інформації про природних і антропогенних лих (повені, виверження вулканів, землетруси, зсуви, лісових пожежах), а також надання послуг моніторингу для сільського господарства і гірничодобувної промисловості.