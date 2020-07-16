Аерокосмічна корпорація Ілона Маска почала розсилати електронні листи потенційним бета-тестерам високошвидкісного інтернет-сервісу Starlink. Закриті випробування почнуться в найближчі тижні, а публічні "трохи пізніше".

У листі SpaceX, який опублікував один з користувачів Reddit, міститься звернення до майбутніх клієнтів з проханням підтвердити фактичну адресу проживання, зазначає Engadget. Раніше SpaceX вимагала надати тільки поштовий індекс, але тепер фахівці повинні дізнатися, чи зможе користувач взяти участь в тестуванні технології.

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Користувачі Reddit швидко вирахували приблизну зону випробувань нової технології Ілона Маска. Вони будуть проходити на півночі США і в південній частині Канади. Підтверджені кандидати отримають ще одне повідомлення з новими подробицями, а потім і необхідне обладнання для підключення до мережі.

У комплект увійде маршрутизатор, який вже був схвалений FCC, супутникова антена і кріплення. Компанія візьме всі витрати на себе, а з користувачів буде стягуватися тільки один долар для підтримки білінгової системи. Також учасники програми будуть зобов'язані підписати угоду про нерозголошення будь-яких подробиць про особливості роботи супутникового інтернету від SpaceX.

Як проходитиме тестування

Учасники закритого тестування повинні будуть дотримуватися всіх інструкцій компанії, оскільки 500 супутників зможуть на цьому етапі забезпечити стійкий доступ в інтернет тільки між 44 і 52 градусами північної широти (про це сказано в листі).

У SpaceX кажуть, що спочатку з'єднання може здатися нестабільним, оскільки фахівці компанії все ще працюють над оптимізацією мережі.

На даний момент SpaceX запустила 540 супутників Starlink, але деякі вийшли з ладу або були відключені від загальної мережі. Компанія не розголошує точні цифри робочих апаратів, але зазначає, що понад 500 супутників працюють справно. Найближчі три запуски Starlink повинні відбутися до кінця серпня, а до початку 2021 року Маск пообіцяв відправити в космос кілька десятків партій і "добити" загальну кількість апаратів на орбіті до 1500. Кінцева мета SpaceX – глобальна мережа з 42 000 супутників, але на першому етапі Маску буде досить і 12 000.