SpaceX скасувала запуск Starship за секунду до старту: випробування перенесено
Корабель Ілона Маска так і не відправився у тестовий політ, як було заплановано. Система автоматично вимкнула двигуни за секунду до старту. Причини скасування запуску наразі невідомі, їх повідомлять згодом після детального розслідування ситуації.
Раніше Маск повідомляв, що можливість невдалого старту, тож ситуація була очікуваною. Випробувальний політ перенесли на добу, точний час наразі не відомий, повідомляє 24 канал.
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Фото Starship на стартовому столі
Корабель Ілона Маска Starship SN8
Момент скасування запуску
Що відомо про корабель Starship?Це новий надважкий вантажний корабель SpaceX, який буде виводити до 100 тонн корисного навантаження на низьку опорну орбіту Землі. Компанія Ілона Маска планує використовувати різні конфігурації корабля: базова версія, призначена для доставки людей або вантажів на Місяць, Марс та інші планети, а також на низьку навколоземну орбіту або в будь-яку точку Землі; танкер для дозаправки майбутніх місій на орбіті Землі, і "космічна вантажівка" для доставки великої кількості супутників, зокрема конгломератів Starlink, на орбіту Землі.
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