Корабель Ілона Маска так і не відправився у тестовий політ, як було заплановано. Система автоматично вимкнула двигуни за секунду до старту. Причини скасування запуску наразі невідомі, їх повідомлять згодом після детального розслідування ситуації.

Раніше Маск повідомляв, що можливість невдалого старту, тож ситуація була очікуваною. Випробувальний політ перенесли на добу, точний час наразі не відомий, повідомляє 24 канал.

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Фото Starship на стартовому столі



Корабель Ілона Маска Starship SN8



Момент скасування запуску