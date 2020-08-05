Після кількох невдалих спроб компанія Ілона Маска SpaceX таки зуміла провести успішний тест Starship SN5 у польоті. Як відомо, цей апарат є прототипом корабля для колонізації Місяця і Марса.

Запуск відбувся 5 серпня о 2:57 за київським часом. Випробування прототипу провели за допомогою одного двигуна Reptor.

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Нагадаємо, під час вогневих випробувань прототипу Starship SN4 стався вибух.

Успішний запуск Starship SN5: відео

Деталі про успішний запуск

Starship SN5 піднявся на висоту 150 метрів, а потім потім плавно опустився назад. Випробування відбувалось на території космодрому SpaceX в селі Бока-Чіка в південній частині Техасу. там проводять усі основні роботи над проєктом.

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– прокоментував запуск Маск.

Прототип SN5 вже п'ятий тестовий варіант. Чотири попередні ((Mk1, SN1, SN3 и SN4) так чи інакше зруйнувалися на випробуваннях. Раніше Маск повідомляв, що для створення орбітального зразка Starship потрібно побудувати мінімум 20 таких прототипів.

Наступний етап – це стрибок на 20 км. Ймовірно, його виконає прототип №6.