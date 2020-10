Компанія SpaceX успішно запустила зі стартового комплексу LC-39А бази ВПС США на мисі Канаверал (штат Флорида) ракету-носій Falcon 9 з 60 телекомунікаційними супутниками системи Starlink. Тепер у складі цієї системи зв'язку в навколоземному просторі знаходяться 833 космічних апарати.

Черговий запуск супутників Starlink, який відбувя 18 жовтня, був для SpaceX другим за цей місяць і чотирнадцятим з початку розгортання системи, повідомляє 24 канал. Попередня партія з 60 супутників Starlink була успішно запущена 6 жовтня.

Чотирнадцятий запуск в рамках місії Starlink, відео:

Цікаві деталі

Багаторазовий ступінь ракети-носія Falcon 9 через 8 хвилин 24 секунди після запуску здійснилв успішну посадку на плавучу платформу Of Course I Still Love You в Атлантичному океані в 633 км від космодрому на мисі Канаверал. Це був її шостий виліт та повернення.

Через годину після запуску 60 супутників почали процес розгортання.

Deployment of 60 Starlink satellites confirmed pic.twitter.com/QVv8m7gClz — SpaceX (@SpaceX) October 18, 2020

Рятувальні морські судна Ms. Chief і Ms. Tree в Атлантиці повинні були спіймати в спеціальні мережі стулки обтічника головної частини ракети, які після відділення спускалися на парашутах. Під час трансляції було видно, як одна зі стулок порвала сітку та впала на палубу.

Для цієї місії SpaceX використовувала відновлений обтічник – обидві його стулки до цього використовувалися двічі. Це ще один рекорд SpaceX – більше трьох разів одна і та ж стулка не літала.