У вівторок ввечері компанія Ілона Маска запустила третій супутник нового покоління GPS III SV03 компанії Lockheed Martin. Він значно перевершує всі наявні на орбіті апарати за характеристиками.

Як повідомляє thealphacentauri, ракета стартує з комплексу 40, бази ВПС США на мисі Канаверал, Флорида, США.

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Для чого запустили супутник

Апарат покликаний підвищити точність визначення місця розташування в три рази. Lockheed Martin не розголошує точної інформації, але зазначає, що ця точність менша від довжини витягнутої руки.

Виробник всерйоз перейнявся питаннями безпеки і можливості глушити сигнал. Армія США активно використовує на полі бою супутникові технології і технології доповненої реальності, тому точне і безперервне визначення місця розташування є критично важливим фактором роботи GPS. "Заглушити" сигнал потенційному супротивникові тепер буде набагато важче (за словами розробника – у 8 раз).

Lockheed Martin серйозно попрацювала і над корпусом апарату. Тепер він краще підготовлений до роботи у важких умовах космосу.

Не забули і про громадянські потреби. Апарат серії GPS III стане першим супутником, який посилає сигнал L1C. Незабаром його почнуть використовувати й інші апарати GNSS (глобальних супутникових навігаційних систем), на зразок європейського Galileo. Це дозволить GPS-приймачів отримувати сигнал від різних систем, не тільки GPS, що значно підвищить швидкість роботи і точність.

Саме на ракеті Falcon 9 GPS у грудні 2018 року був запущений перший апарат нового покоління. Другий супутник на орбіту відправила остання Delta IV версії Medium.

Ще у вересні 2017 го ВВС США підписали з Lockheed Martin новий контракт на будівництво ще 22-х супутників цього покоління. Планується, що в найближчі 7 років все угруповання GPS буде повністю замінено на нові апарати.

Відео запуску ракети Falcon 9