У ніч на 25 листопада SpaceX провела четверті вогневі випробування двигунів Raptor прототипу Starship SN8. Після випробуваня Маск назвав час проведення першого випробувального стрибка ракети.

Трансляція випробувань проходила на YouTube-каналі NASASpaceFlight. Ілон Маск підтвердив, що випробування пройшли успішно і тепер команда SpaceX готується до повноцінного польоту, який запланований на наступний тиждень.

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Good Starship SN8 static fire! Aiming for first 15km / ~50k ft altitude flight next week. Goals are to test 3 engine ascent, body flaps, transition from main to header tanks & landing flip. — Elon Musk (@elonmusk) November 24, 2020

Вогневі випробування SN8, відео:

Про запланований політ

Точну дату запуску повідомлять згодом, однак вже відомі деякі деталі польоту. Ракета SN8 підніметься на висоту 15 кілометрів і приземлиться назад на космодром. Суборбітальний політ доведе спроможність програми Starship і стане новим етапом у сфері космічних польотів.

Варто зазначити що успішність майбутнього польоту Маск оцінює як "1/3". Однак вже на підході чекають прототипи SN9 і SN10, а в SN15 планується кілька великих оновлень. Яких саме наразі глава SpaceX не уточнив.