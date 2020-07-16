Незабаром після того, як SpaceX відкрила прийом заявок на підключення до супутникового інтернету Starlink, з'явилися перші подробиці про фірмові роутери. Судячи з витоку, компанія знову зробила ставку на оригінальний дизайн обладнання – маршрутизатори Starlink виявилися виконані у формі піраміди.

Виробництвом "космічних роутерів" займеться тайванська корпорація Wistron NeWeb. У базі даних FCC вже був помічений фрагмент принципової схеми пристрою, а також фотографія нижній частині корпусу гаджета, повідомляє wcctftech.

Цікаво SpaceX почала прийом заявок на підключення до супутникового інтернету Starlink

Згідно з опублікованою документацією, маршрутизатори SpaceX будуть мати форму рівнобедреного трикутника з розміром основи 38,5 міліметра і бічних сторін по 72,5 міліметра.



Документація про маршрутизатори SpaceX для проєктів Starlink

У документації також зазначено, що маршрутизатори Starlink оснащені двома антенами, а максимальна швидкість передачі даних по повітрю сягатиме 866 Мбіт/с. У переліку підтримуваних бездротових стандартів вказується Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac (2,4 ГГц+5 ГГц). При роботі в діапазоні 2,4 ГГц максимальна вихідна потужність пристрою складе 990 мВт.

Коли роутери з'являться в продажі

Як правило, реєстрація в FCC зазвичай свідчить про швидкий старт продажів відповідного обладнання. Примітно, що SpaceX зверталася до регулятора з вимогою не розкривати детальні характеристики роутера протягом 180 днів. Це означає, що в найближчі півроку компанії належить продати максимальну кількість маршрутизаторів, або продовжити заявку для приховування комерційної таємниці.

Відповідно до недавньої заяви Ілона Маска, супутниковий інтернет Starlink запрацює на території США вже в кінці 2020 або на початку 2021 року.