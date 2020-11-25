Компанія SpaceX подолала черговий рекорд, відправивши один і той ж перший ступінь ракети Falcon 9 на орбіту в сьомий раз. Вона доставила вантаж чергової партії з 60 супутників зв'язку для сузір'я Starlink.

Запуск ракети Falcon 9 було здійснено у вечері 24 листопада. Після старту перший ступінь успішно приземлилася на морську платформу в Атлантичному океані, завершивши рекордний сьомий політ, відправивши один і той же перший ступінь на орбіту, повідомляє 24 канал.

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Фото запуску Falcon 9

Історія рекордного ступеня

Перший раз цей ступінь вирушив в космос у вересні 2018 року із супутником Telstar 18 Vantage на борту, потім була місія у січні 2019 року. Згодому були чотири польоти для проєкту Starlink, останній відбувся у серпні 2020 року.

Ця місія стала також ювілейною, сотою для всіх ракет класу Falcon 9.

Проєкт Starlink

Всього SpaceX відправила у космос 955 супутників Starlink, 60 з них з тих чи інших причин зійшли з орбіти. Компанія вже почала бета-тестування сервісу супутникового інтернету у Північній Америці. На початку року SpaceX планує розширити територію для випробувань. Всього SpaceX збирається вивести на орбіту 12 000, а в потенціалі – 42 000 супутників Starlink.

Особливості супутників

Поки SpaceX запускає супутники Starlink на орбіту з нахилом в 53 градуси, щоб максимізувати покриття над регіонами середніх широт, але це виключає охоплення територій Аляски, північній Канади і північної Європи. У якийсь момент супутники почнуть виводитися і на інші траєкторії – Федеральна комісія зі зв'язку США вже видала дозвіл компанії на використання більш високих орбіт і нахилів.