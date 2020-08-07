Ракета-носій Falcon 9 американської компанії SpaceX з десятим за рахунком угрупованням мікросупутників Starlink стартувала в п'ятницю з космодрому на мисі Канаверал (штат Флорида).

Як повідомляє 24 канал, пуск відбувся о 8:12 за київським часом. Через приблизно дев'ять хвилин після запуску на платформу Of Course I Still Love You в Атлантичному океані сів перший ступінь ракети-носія. Раніше вона використовувалася чотири рази.

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Для чого запустили ракету

Компанія вивела на орбіту 57 супутників проєкту Starlink для супутникового інтернету, який нещодавно почав працюати в тестовому режимі. Крім того, на орбіту на контрактній основі виводяться два супутники дистанційного зондування Землі Global-5 і 6 американської компанії BlackSky.

Вони призначені для здійснення мультиспектральної зйомки Землі в оптичному діапазоні з роздільною здатністю близько одного метра.

До речі, десятий запуск в рамках проєкту Starlink, спочатку планувався на 22 червня, але кілька разів переносився з різних причин.

Запис трансляції SpaceX

Відео старту ракети Falcon 9

Відео посадки першого ступеня ракети Falcon 9

Falcon 9’s first stage has landed on the Of Course I Still Love You droneship pic.twitter.com/szO3thMxqa — SpaceX (@SpaceX) August 7, 2020

Відео виведення супутників Starlink

Deployment of 57 Starlink satellites confirmed pic.twitter.com/myKxr3QSTu — SpaceX (@SpaceX) August 7, 2020

Кілька слів про Starlink

Мережа Starlink призначена для забезпечення доступу до інтернету користувачів по всій планеті через систуму супутників навколоземній орбіті великої кількості малих апаратів (вагою до 500 кг). Ця система зв'язку скрізь, включно з важкодоступними й малонаселеними районами, буде забезпечувати широкосмуговий доступ до інтернету на швидкості 1 гігабіт на секунду, що відповідає стандарту 5G.