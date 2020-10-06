Компанія SpaceX запустила ракету-носій Falcon 9 та вивела у космос чергову партію супутників Starlink. Пуск ракети з майданчика космодрому на мисі Канаверал у Флориді став третьою спробою запуку ракети, який переносили через погодні умови.

Ракета-носій Falcon 9 раніше вже двічі використовувалася в пусках SpaceX, серед яких історична місія Demo 2, в рамках якої до МКС відправилися астронавти Дак Герлі та Роберт Бенкен на кораблі Crew Dragon, повідомляє 24 канал.

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Старт ракети Falcon 9

Запуск Falcon 9 на відео:

Після запуску SpaceX успішно посадила ракету-носій Falcon 9 на плавучу платформу Of course i still love you. Також компанія спробує впіймати обтікачі у спеціальні тенета встановлені на кораблі.



Посадка ракети-носія Falcon 9

Приземлення ракети на відео:

Falcon 9’s first stage has landed on the Of Course I Still Love You droneship pic.twitter.com/Jpkeiw9dIn — SpaceX (@SpaceX) October 6, 2020

Наразі компанія SpaceX є найбільшим супутниковим оператором у світі. Її орбітальне угруповання складається вже приблизно з 700 космічних апаратів. Вони були виведені на орбіту в ході 13 запусків ракет Falcon 9, здійснених з травня минулого року. Попередня партія з 60 супутників Starlink була запущена 3 вересня.