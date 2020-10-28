Компанія SpaceX оголосила про початок публічного бета-тестування супутникового інтернету Starlink. Користувачі вже отримали пропозицію про придбання комплекту обладнання для прийому сигналу і змогли ознайомитися з першим (і поки єдиним) тарифом на послуги "космічного" зв'язку від Ілона Маска.

Крім цього, в App Store та Google Play з'явилося офіційні додатки для встановлення й налаштування інтернет-з'єднання. Назва ж тестової програми, як і всі інші проєкти у Маска, промовиста – "Краще ніж нічого", повідомляє 24 канал.

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Як працюватиме бета-тест Starlink

За заявою SpaceX, програма публічного тестування мережі Starlink буде розгорнута у США й Канаді до кінця поточного року. За свідченнями перших користувачів, які отримали запрошення на участь у "беті", компанія обіцяє швидкість інтернет-з'єднання в діапазоні від 50 до 150 Мбіт/с і необхідний час затримки від 20 до 40 мс.

Скільки коштує комплект Starlink

Ціна стартового обладнання, що включає саму "тарілку", набір кріплення й Wi-Fi роутер, складе 499 доларів, а вартість підключення – 99 доларів в місяць. Встановлення й налаштування з'єднання здійснюється за допомогою фірмового мобільного додатка для Android і iOS.



Скріншоти додатка для налаштування системи від Starlink

Зазначається, що сам додаток та процес налаштування мало чим відрізняється від інших програм для керування Wi-Fi-роутерами, й включає інструкцію з встановлення супутникової тарілки Starlink, інструмент для перевірки швидкості інтернету, а також інформує користувача про стан підключення та якість сигналу.

Розширення покриття

Терміни розширення зони покриття Starlink на інші регіони компанія не повідомляє.