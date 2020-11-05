У дослідників клімату з'явиться дуже точний інструмент, який буде стежити за рівнем океану і його течіями Вивчення підйому рівня моря та відстеження океанічних течій – основні завдання місії, що отримала назву Sentinel-6.

Коли запустять супутник

Запуск супутника спершу був запланований на 10 листопада на ракеті SpaceX Falcon 9 із стартового майданчика ВВС США на мисі Канаверал у Флориді. Однак запуск перенесли на 20 листопада, повідомляє Space.

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Запуск перенесли через вирішення проблем з двигунами ракети SpaceX, що стало причиною перенесення запуску супутника GPS для ВПС США. Втім, проблема вже вирішена і SpaceX запустить GPS-супутник III покоління для ВПС США 5 листопада.

Деталі місії Sentinel-6

Одним з наукових інструментів місії став високоточний альтиметр, який може визначати зміни висоти поверхні океану з похибкою всього 2 сантиметри. Завдяки цьому вчені зможуть отримати більш повне уявлення про підводні океанські течії, які розносять тепло по всій планеті.

Рівень океану підвищується приблизно на 4,8 міліметра в рік. Директор ESA зі спостереження за Землею Йозеф Ашбахер зазначив, що у 1990-х роках цей показник становив 3,1 міліметра в рік.



Супутник Sentinel-6 виведуть на орбіту 20 листопада

Спостереження за допомогою висотоміра Sentinel-6 і вимірювання сили тяжіння Землі (яка коливається, наприклад, через щільність гірських порід) може вказати на конкретну причину підвищення рівня моря у тому чи іншому регіоні.

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На якій висоті працюватиме супутник

Керівник місії Параг Вазі з Лабораторії реактивного руху NASA зазначив, що орбіта Sentinel-6 буде проходити під кутом 66 градусів на висоті приблизно 1330 кілометрів. Це дозволить вченим створювати нову карту світу кожні 10 днів. Місія розрахована на 5 років.