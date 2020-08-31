Компанія Ілона Маска SpaceX запустила ракету-носій Falcon 9 на полярну орбіту Землі з флоридського мису Канаверал. У космос відправили аргентинський супутник зондування SAOCOM 1B.

Сотий запуск для SpaceX відзначився успіхом навіть попри низький рівень погодних умов, повідомляє 24 канал.

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Цікава інформація про запуск

Перший ступінь здійснив четверту свою посадку (після місій CRS-19, CRS-20 і Starlink 8). Для SpaceX це вже 60-я успішна посадка ступеня.

Ракета доставила на орбіту аргентинський супутник дистанційного зондування.

Це перший запуск SpaceX на полярну орбіту з мису – це означає, що шлях у космос Falcon 9 здійснюатиме на південь вздовж східного узбережжя Флориди,

– наголошується в Twitter SpaceX.

Що відомо про супутник SACOM

Завдання супутника – стежити за погодними умовами на планеті, збирати інформацію для сільськогосподарськмй та лісовий сектори Аргентини, а також передавати на Землю зображення, які допоможуть при ліквідації наслідків стихійних лих. Апарат для цього вивели на сонячно-синхронну орбіту.

При цьому розробку супутника замовила Національна комісія з космічної діяльності Аргентини (CONAE).

Відомо, що це вже другий супутник SAOCOM 1B, який запустила SpaceX. Перший вивели на орбіту в 2018 році.

Успішне приземлення першого ступеня: