Компанія SpaceX завершила основний етап збірки першого корабля Starship з головним обтічником. Конструкція висотою 50 метрів встановлена на спеціально побудованому новому стартовому столі. Очікується, що в кінці цього або наступного тижня SN8 здійснить перший суборбітальний політ – підніметься на висоту 18 кілометрів. Але до польоту корабель чекає ще одне вогневе випробування двигунів.

Робота на випробувальному полігоні SpaceX в Південному Техасі, недалеко від Бока-Чіка йде цілодобово, включно з вихідними. Одночасно йде підготовка SN8 до першого суборбітальних польоту, будується посадкова платформа, тестуються нові двигуни, збирається перший прототип Super Heavy і одночасно будуються ще не менше 6 кораблів Starship – від SN9 до SN14. Всі вони в різному ступені готовності знаходяться на складальній платформі, від якої до пускової зони близько 2 кілометрів, повідомляє 24 канал.

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Підготовка до польоту на 18 кілометрів

SN8, обладнаний трьома двигунами Raptor для роботи в щільних шарах атмосфери, вже пройшов перше вогневе випробування 21 жовтня, коли вперше на кілька секунд включилися всі три двигуни. Тест був настільки коротким, що багатьом здалося, що випробування були перервані достроково через якісь неполадки. Але виявилося, що все було штатно і цих лічених секунд команді інженерів виявилося досить, щоб через кілька годин аналізу зібраних даних констатувати, що зв'язка з трьох двигунів працює злагоджено і система готова до першого суборбітальних тесту.

Але до того, як Starship SN8 відірветься від стартового столу, на нього чекає ще одне вогневе випробування. Ілон Маск анонсував його ще до проведення першого, пояснивши, що такий у компанії протокол.



SN8 на складальній платформі / Фото LabPadre

Як триватиме політ

Очікується, що прототип Starship підніметься на висоту 18 км після чого зробить керований спуск і м'яку посадку. Вперше в польоті будуть задіяні гігантські повітряні рулі, встановлені на головному обтічнику.

Якщо випробування пройдуть штатно, то на наступному етапі корабель буде дооснащений ще трьома двигунами для роботи у розріджених шарах атмосфери та в космосі, після чого почнуться польоти на висоти до 100 км.

Маск має намір до кінця 2021 року повністю обкатати серійне виробництво Starship, вивести корабель на орбіту самостійно та разом з Super Havy. крім цього планується відпрацювання технології спуску для обох ступенів.