Китайський виробник Xiaomi заінтригував новим цікавим продуктом. Зараз компанія розробила комп'ютерний стіл для геймерів. Він отримав назву Loctek Electric Standing Desk.

Новий стіл вже з’явився на майданчику колективного фінансування Xiaomi Youpin.

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Чим цікавий

Стільниця виконана з вуглецевого волокна. Висоту стола можна регулювати – від 710 до 1210 мм. Праворуч разом з елементами управління розміщений невеликий екран, на якому відображається інформація про стан стола.

При цьому користувачі можуть зберегти висоту столу, щоб не налаштовувати його щоразу, коли за стіл сідає інша людина.

Стіл розрахований на максимальне навантаження 70 кг, він працює при напрузі 100-240 В.

Висоту стола можна регулювати / xiaomiyoupin.com

Ціна

На майданчику для спільнокошту Loctek Electric Standing Desk оцінений у 270 доларів (7 300 гривень). Після офіційного старту продажів ціна дещо зросте.