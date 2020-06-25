В Україні зафіксували значний злив баз з персональними даними українців. Відтак правоохоронці провели спецоперацію "Дата", щоб викрити порушників.

18 – 19 червня СБУ та Кіберполіція провели 36 обшуків по всій Україні. Причиною стало злиття персональних даних в анонімних телеграм-каналах. Загалом в інтернеті продавалися 30 копій баз даних, які містили дані 20 мільйонів осіб. Про це заявили під час пресконференції представники Мінцифри, СБУ та Кіберполіції, повідомляє 24 канал.

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Які бази даних були викрадені

Поки триває слідство, правоохоронці не називають точні бази даних. Однак зазначають, що серед них бази даних:

страхових компаній,

приватних та державних банків,

компаній, які займаються логістичними послугами,

осіб, які мають доступ до державних реєстрів,

державних органів влади,

водіїв служби перевезень,

приватного сектору,

власників поштових адрес.

Деякі з цих баз даних "зливали" працівники, які мали до них доступ.

Скільки коштував доступ до бази даних

За словами першого заступника начальника департаменту Кіберполіції Сергія Кропиви, доступ до бази даних був різним – від однієї тисячі гривень за окремі дані до 10 тисяч доларів за повний доступ до однієї з баз.

Де і як були проведені обшуки

18 – 19 червня було проведено 36 обшуків в 10 регіонах України – в Донецькій, Дніпропетровській, Житомирській, Запорізькій, Одеській, Полтавській, Рівненській, Харківській, Чернігівській областях та Києві. До спецоперацій залучили 400 працівників Нацполіції. Внаслідок цієї спецоперації було встановлено злочину діяльність 25 осіб, 8 з яких повідомлено про підозру, а одного – затримано.

Варте уваги Як зливають бази даних: чи можливо захистити інформацію про себе

Поки відкрито 34 кримінальні провадження за статтями про шахрайство, розповсюдження інформації з обмеженим доступом, несанкціоноване втручання в роботу ЕОМ.

Злив персональних даних українців: коротко

12 червня у Telegram з’явився бот UA Baza, що видав персональні дані та документи українців. Зокрема, у відкритий доступ потрапили 26 мільйонів посвідчень водія.

12 травня публічно про витік даних розповів Head Chef громадської організації "Електронна демократія" Володимир Фльонц. Цей UA Baza бот мав дані держреєстру, а також бази нової пошти та паролі з соцмереж Вконтакте і linkedin.