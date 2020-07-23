Stalker 2 та новий Fable: Microsoft показала ігри для Xbox Series X – перелік тайтлів
Компанія Microsoft провела онлайн-показ ігор для приставки Xbox Series X. В рамках заходу представили геймплей шутера Halo Infinite, анонсували нову Forza Motorsport, сказали кілька слів про Hellblade II: Senua's Saga, показали Stalker 2 та новий Fable.
Як повідомляє 24 канал, всі ігри, які показали на презентації, будуть доступні для підписників Xbox Game Pass. Тобто окремо за тайтли сплачувати не потрібно.
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Halo Infinite
Новий трейлер Halo Infinite, де показали створення костюма Майстра Чіфа – головного героя гри.
Крім того, представили геймплей шутера, де підтвердили повернення Вигнаних з Halo Wars 2 і показали міні-карту. У грі будуть відкриті локації, і, можливо, відкритий світ. Ще в грі буде гак-кішка - її можна застосовувати на оточенні і на ворогів. Сторінка Halo Infinite вже з'явилася в Steam.
State of Decay 3
Третя частина зомбі-серії State of Decay. Це ексклюзив для Xbox Series X – гра не вийде на Xbox One.
Forza Motorsport
Анонсовано нову Forza Motorsport. Дату виходу гри поки не назвали. Швидше за все, гра не вийде на Xbox One – тільки для Xbox Series X і РС.
The Outer Worlds (Peril on Gorgon)
Сюжетне доповнення Peril on Gorgon для рольової гри The Outer Worlds. Вихід відбудеться 9 вересня на PS4, Xbox One і РС.
Ori and the Will of the Wisps і Forza Horizon 4 для Xbox Series X
В кінці року Ori and the Will of the Wisps і Forza Horizon 4 оновлять для Xbox Series X. Вони працюватимуть в 4К/120 FPS і 4К/60 FPS відповідно.
Everwild
Нова адвенчура від відомої студії Rare. Реліз на Xbox Series X і РС.
Tell me Why
Трейлер першого епізоду Tell me Why від авторів Life is Strange. Вийде вже 27 серпня.
Avowed
Новий проєкт Obsidian. Рольовий екшен від першої особи – чимось схожий на The Elder Scrolls. Вийде на Xbox Series X і РС.
S.T.A.L.K.E.R. 2
Дебютний трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2. Гра спочатку вийде на Xbox Series X і РС, а потім вже на PlayStation 5. На релізі гру додадуть в Xbox Game Pass.
Psychonauts 2
Новий трейлер Psychonauts 2, де показали музичний рівень, в створенні якого брав участь сам Джек Блек.
Warhammer 40 000: Darktide
Шутер у всесвіті Warhammer 40 000 від творців Warhammer Vermintide. Реліз в 2021 році на Xbox Series X і РС. Потім гра вийде на PS5.
Destiny 2
У вересні передплатники Xbox Game Pass отримають доступ до всіх доповнень для Destiny 2. Крім того, до кінця року гру оновлять для Xbox Series X. Також показали новий трейлер Beyond Light – наступного розширення шутера, яке вийде 10 листопада.
The Medium
Геймплейний трейлер The Medium, розробкою якої займаються творці Observer і Layers of Fear. Реліз в кінці року на Xbox Series X і РС.
CrossfireX
Дебютний трейлер сюжетної кампанії шутера CrossfireX. В кінці року гра вийде на Xbox One і Xbox Series X.
Dragon Quest XI: Echoes of an Elusive Age
Гра вийде на Xbox One і Xbox Series X в розширеному виданні, яке до цього було доступно тільки на Nintendo Switch. Реліз 4 грудня і відразу в Xbox Game Pass.
Fable
Повернення легендарної франшизи Fable. Ґеймерам пропонують досліджувати країну наповнену фантастичними істотами та дивовижними місцями. Розробляє гру Playground Games для Xbox Series X та Windows 10.