Компанія Microsoft провела онлайн-показ ігор для приставки Xbox Series X. В рамках заходу представили геймплей шутера Halo Infinite, анонсували нову Forza Motorsport, сказали кілька слів про Hellblade II: Senua's Saga, показали Stalker 2 та новий Fable.

Як повідомляє 24 канал, всі ігри, які показали на презентації, будуть доступні для підписників Xbox Game Pass. Тобто окремо за тайтли сплачувати не потрібно.

Halo Infinite

Новий трейлер Halo Infinite, де показали створення костюма Майстра Чіфа – головного героя гри.

Крім того, представили геймплей шутера, де підтвердили повернення Вигнаних з Halo Wars 2 і показали міні-карту. У грі будуть відкриті локації, і, можливо, відкритий світ. Ще в грі буде гак-кішка - її можна застосовувати на оточенні і на ворогів. Сторінка Halo Infinite вже з'явилася в Steam.

State of Decay 3

Третя частина зомбі-серії State of Decay. Це ексклюзив для Xbox Series X – гра не вийде на Xbox One.

Forza Motorsport

Анонсовано нову Forza Motorsport. Дату виходу гри поки не назвали. Швидше за все, гра не вийде на Xbox One – тільки для Xbox Series X і РС.

The Outer Worlds (Peril on Gorgon)

Сюжетне доповнення Peril on Gorgon для рольової гри The Outer Worlds. Вихід відбудеться 9 вересня на PS4, Xbox One і РС.

Ori and the Will of the Wisps і Forza Horizon 4 для Xbox Series X

В кінці року Ori and the Will of the Wisps і Forza Horizon 4 оновлять для Xbox Series X. Вони працюватимуть в 4К/120 FPS і 4К/60 FPS відповідно.

Everwild

Нова адвенчура від відомої студії Rare. Реліз на Xbox Series X і РС.

Tell me Why

Трейлер першого епізоду Tell me Why від авторів Life is Strange. Вийде вже 27 серпня.

Avowed

Новий проєкт Obsidian. Рольовий екшен від першої особи – чимось схожий на The Elder Scrolls. Вийде на Xbox Series X і РС.

S.T.A.L.K.E.R. 2

Дебютний трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2. Гра спочатку вийде на Xbox Series X і РС, а потім вже на PlayStation 5. На релізі гру додадуть в Xbox Game Pass.

Psychonauts 2

Новий трейлер Psychonauts 2, де показали музичний рівень, в створенні якого брав участь сам Джек Блек.

Warhammer 40 000: Darktide

Шутер у всесвіті Warhammer 40 000 від творців Warhammer Vermintide. Реліз в 2021 році на Xbox Series X і РС. Потім гра вийде на PS5.

Destiny 2

У вересні передплатники Xbox Game Pass отримають доступ до всіх доповнень для Destiny 2. Крім того, до кінця року гру оновлять для Xbox Series X. Також показали новий трейлер Beyond Light – наступного розширення шутера, яке вийде 10 листопада.

The Medium

Геймплейний трейлер The Medium, розробкою якої займаються творці Observer і Layers of Fear. Реліз в кінці року на Xbox Series X і РС.

CrossfireX

Дебютний трейлер сюжетної кампанії шутера CrossfireX. В кінці року гра вийде на Xbox One і Xbox Series X.

Dragon Quest XI: Echoes of an Elusive Age

Гра вийде на Xbox One і Xbox Series X в розширеному виданні, яке до цього було доступно тільки на Nintendo Switch. Реліз 4 грудня і відразу в Xbox Game Pass.

Fable

Повернення легендарної франшизи Fable. Ґеймерам пропонують досліджувати країну наповнену фантастичними істотами та дивовижними місцями. Розробляє гру Playground Games для Xbox Series X та Windows 10.