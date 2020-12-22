В Epic Games Store почалася велика акція — щоденні безкоштовні роздачі ігор на честь наближення новорічних свят. Першим проєктом став містобудівний симулятор Cities: Skylines.

Раніше ми вже писали про список ігор, які Epic Games Store імовірно роздасть в рамках святкової акції. Проте він виявився хибним. Про витік повідомив користувач Twitter під псевдонімом jovanmunja.

Цікаво Шахраї випустили шкідливий додаток під виглядом мобільної версії Cyberpunk 2077

Що відомо

Цього разу витік може бути правдивим, оскільки про The Long Dark і Defense Grid: The Awakening користувач повідомив ще до початку їх роздачі. Ці дві гри присутні в списку на правильних позиціях.

Якщо вірити інформації, то 22 грудня почнеться роздача Metro 2033.

Весь перелік ігор, які будуть (або вже були) безкоштовними В Epic Games Store під час новорічної акції, наведено нижче:

Cities: Skylines;

Oddworld: New ‘n’ Tasty;

The Long Dark;

Defense Grid: The Awakening

Alien: Isolation;

Metro 2033 (оригінальна або Redux-версія);

Tropico 5;

Inside;

Darkest Dungeon;

My Time at Portia;

Night in the Woods;

Stranded Deep;

Solitairica;

Torchlight II;

Jurassic World Evolution.

Нагадаємо, кожна нова гра доступна щодня після 18:00.