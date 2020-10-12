AnTuTu опублікувала список найбільш продуктивних смартфонів вересня
Цензори популярного бенчмарка AnTuTu представили оновлений список Android-пристроїв, які, за версією софтмейкера, стали найбільш продуктивними у період з 1 по 30 вересня 2020 року. Примітно, що перші дві сходинки рейтингу зайняв один і той же ґаджет, нехай і в різних модифікаціях.
Найпотужніший смартфон вересня
За даними AnTuTu, найпотужнішим пристроєм у вересні 2020 року став смартфон iQOO 5 Pro, побудований на базі флагманської платформи Snapdragon 865 в конфігурації 12/256 ГБ. Така комбінація заліза дозволила ґаджету набрати 663 752 бали в бенчмарку.
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Смартфон iQOO 5 Pro став найпотужнішим ґаджетом вересня
Друге місце
Друге місце з незначним відставанням від лідера дісталося базовій версії апарату під назвою iQOO 5 з ідентичними технічними характеристиками – результат цієї моделі склав 662 165 балів.
Інші потужні смартфони
Замикає трійку лідерів смартфон Xiaomi Mi10 з флагманським процесором Snapdragon 865, що працює за підтримки 16 ГБ оперативної пам'яті – він набрав 648 624 балів.
- У топ-10 також увійшли:
- vivo X50 Pro+;
- ASUS ROG Phone 3;
- OPPO Find X2 і X2 Pro;
- Xiaomi MI10 Pro;
- BlackShark 3S.
Найпотужніші смартфони вересня
Всі пристрої що увійшли в вересневий рейтинг продемонстрували сумарний результат більше ніж 600 000 балів.