Цензори популярного бенчмарка AnTuTu представили оновлений список Android-пристроїв, які, за версією софтмейкера, стали найбільш продуктивними у період з 1 по 30 вересня 2020 року. Примітно, що перші дві сходинки рейтингу зайняв один і той же ґаджет, нехай і в різних модифікаціях.

Найпотужніший смартфон вересня

За даними AnTuTu, найпотужнішим пристроєм у вересні 2020 року став смартфон iQOO 5 Pro, побудований на базі флагманської платформи Snapdragon 865 в конфігурації 12/256 ГБ. Така комбінація заліза дозволила ґаджету набрати 663 752 бали в бенчмарку.

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Смартфон iQOO 5 Pro став найпотужнішим ґаджетом вересня

Друге місце

Друге місце з незначним відставанням від лідера дісталося базовій версії апарату під назвою iQOO 5 з ідентичними технічними характеристиками – результат цієї моделі склав 662 165 балів.

Інші потужні смартфони

Замикає трійку лідерів смартфон Xiaomi Mi10 з флагманським процесором Snapdragon 865, що працює за підтримки 16 ГБ оперативної пам'яті – він набрав 648 624 балів.

У топ-10 також увійшли:

vivo X50 Pro+;

ASUS ROG Phone 3;

OPPO Find X2 і X2 Pro;

Xiaomi MI10 Pro;

BlackShark 3S.



Найпотужніші смартфони вересня

Всі пристрої що увійшли в вересневий рейтинг продемонстрували сумарний результат більше ніж 600 000 балів.