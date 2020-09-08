Samsung гарантує два роки випуску оновлень системи Android для своїх смартфонів, а з недавнього часу і три роки для флагманських пристроїв і деяких представників середнього сегменту. На основі цього можна припустити, що Android 11 отримають всі смартфони, які оснащені Android 9.0 або 10 "з коробки".

Одразу варто зазначити, що представники Samsung окремо не підтверджували опублікований перелік, наголошує 24 канал.

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Терміни випуску оновлень можуть залежати від пристрою та ринку, на якому він реалізований. Достовірно відомо, що до кінця року апдейт до Android 11 отримає серія Galaxy S20.

Що стосується моделей, які оснащені Android 9.0 або 10 "з коробки", під цей критерій попадають понад 60 моделей смартфонів Samsung:

Galaxy A Series:

Galaxy A01;

Galaxy A8s;

Galaxy A10/A10e/A10s;

Galaxy A11;

Galaxy A20/A20e/A20s;

Galaxy A21/A21s;

Galaxy A30/A30s;

Galaxy A31;

Galaxy A40;

Galaxy A41;

Galaxy A42;

Galaxy A50/A50s;

Galaxy A51/A51 5G;

Galaxy A60;

Galaxy A70/A70s;

Galaxy A71/A71 5G;

Galaxy A80;

Galaxy A90 5G.

Galaxy M Series:

Galaxy M01;

Galaxy M11;

Galaxy M21;

Galaxy M30s;

Galaxy M31;

Galaxy M40;

Galaxy M51.

Galaxy S Series:

Galaxy S10/S10e/S10+/S10 5G/S10 Lite;

Galaxy S20/S20+/S20 Ultra.

Galaxy Note Series:

Galaxy Note 10/Note 10+/Note 10 Lite;

Galaxy Note 20/Note 20 Ultra.

Galaxy Tab Series:

Galaxy Tab S5e;

Galaxy Tab S6/Tab S6 Lite;

Galaxy Tab S7/Tab S7+;

Galaxy Tab A 10.1;

Galaxy Tab A 8.0;

Galaxy Tab A7;

Galaxy Tab Active Pro.

Galaxy Fold Series:

Galaxy Fold;

Galaxy Z Flip;

Galaxy Z Fold 2.

Galaxy Xcover Series:

Galaxy Xcover 4s;

Galaxy Xcover FieldPro;

Galaxy Xcover Pro.

Очікується, що смартфони. які отримають оновлення до Android 11, також можуть розраховувати на нову версію оболонки One UI 3.0, яка поки не представлена ​​офіційно.