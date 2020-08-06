Компанія Uber не планує повертати своїх співробітників в офіси щонайменше до липня 2021 року. Аби людям комфортно працювалось вдома їм виплатили грошову компенсацію.

На організацію домашнього офісу кожному працівникові виплатять по 500 доларів, передає Business Insider.

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Якщо офіси відкриють раніше цього терміну, то співробітники зможуть за бажанням туди повернутися. При цьому в компанії наголошують, що при оцінці ефективності роботи працівників не будуть враховувати той факт, працює людина в офісі чи здому.

Рішення про віддалену роботу компанія планує переглянути навесні 2021 року. При цьому термін можуть лише продовжити, але не скоротити.

"Як компанія, побудована на гнучкому графіку, ми хочемо надати нашій команді гнучкість, вибір і довгострокову ясність, щоб вони могли планувати заздалегідь", – кажуть в Uber.

Не все так позитивно

Якщо ви вже шкодуєте, що не працюєте у Uber, то ми вас заспокоїмо – в цій компанії не все так ідеально. І коронавірус завдав негативного впливу на її діяльність.

Ще наприкінці травня у компанії повідомили про різке зниження прибутків, тож довелось скоротити чверть працівників по всьому світу. Тоді без роботи залишилися майже 7 тисяч людей.